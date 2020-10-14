https://ria.ru/20201014/karabakh-1579698917.html

Косачев заявил о губительном эффекте участия Турции в переговорах по НКР

Участие Анкары в переговорах по Нагорному Карабаху с учетом поддержки позиции Баку не будет способствовать мирному урегулированию, напротив, Турция может... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:29

2020-10-14T09:29

2020-10-14T09:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

константин косачев

ильхам алиев

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Участие Анкары в переговорах по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a> с учетом поддержки позиции Баку не будет способствовать мирному урегулированию, напротив, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> может обострить ситуацию, сказал РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы.Задача же, как ее видит Минская группа, в том числе и Россия, "состоит в том, чтобы, напротив, дерадикализировать и сближать эти подходы", подчеркнул Косачев.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, константин косачев, ильхам алиев, сша, армения, в мире