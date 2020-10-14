Косачев заявил о губительном эффекте участия Турции в переговорах по НКР
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Участие Анкары в переговорах по Нагорному Карабаху с учетом поддержки позиции Баку не будет способствовать мирному урегулированию, напротив, Турция может обострить ситуацию, сказал РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы.
"Такой формат, на мой взгляд, губителен для перспектив политического урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Анкара в таком формате, в отличие от Москвы и других столиц стран Минской группы ОБСЕ, излишняя, так как ее позиция не более чем дублирует позицию Баку. А следовательно в ней нет никакой добавленной стоимости, но есть потенциал провоцирования дальнейшей радикализации подходов сторон конфликта", - отметил политик.
Задача же, как ее видит Минская группа, в том числе и Россия, "состоит в том, чтобы, напротив, дерадикализировать и сближать эти подходы", подчеркнул Косачев.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.