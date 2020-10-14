https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693181.html

WSJ заявила о переброске в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

К боевым действиям в Нагорном Карабахе уже присоединились сотни связанных с Турцией сирийских боевиков, еще сотни готовятся к отправке, пишет газета Wall Steet... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:42

2020-10-14T08:42

2020-10-14T09:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> К боевым действиям в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> уже присоединились сотни связанных с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией</a> сирийских боевиков, еще сотни готовятся к отправке, пишет газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Steet Journal</a>.Издание ссылается на сирийца, участвующего в переброске. По его словам, с середины сентября боевики отправляются в зону конфликта группами до ста человек. Другой сирийский источник рассказал, что в Нагорный Карабах уже перебросили сотни человек, однако десятки вернулись из-за ожесточенности боев.Один из источников газеты сообщил также, что боевиков завлекают зарплатой до двух тысяч долларов — для разрушенной войной <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> это значительная сумма, а людям уже все равно, на чьей стороне воевать, им нужны лишь деньги.По словам другого источника, жертвы среди сирийских боевиков растут очень быстро и около 200 человек уже просят вернуть их обратно.Кроме того, газета привела слова турецких чиновников, заявивших, что Турция организовала в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> двухнедельные военные учения и поставила азербайджанцам ударные беспилотники.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в Баку через Турцию переброшены триста сирийских боевиков из группировки, действующей в районе Алеппо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эти слова и потребовал от Франции извинений.О переброске боевиков через Турцию в Нагорный Карабах говорил и президент Сирии Башар Асад. А глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В Москве эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность, так как <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> рискует стать новым плацдармом международных террористов, которые смогут оттуда просачиваться в Россию.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Nikolaj Agafonov Боевиков надо просто уничтожать и не важно в какой стране они находятся. И с Турцией тоже пора разобраться! 38

Самир "Другой сирийский источник газеты заявил, что сотни уже переброшены, при этом десятки вернулись из-за ожесточенности боев." - ребята, вы что пишете? Какие сирийские боевики? ))) Причем такие что возвращаются из-за ожесточенности боёв? ))) Вы кому лапшу на уши вешаете? Совсем читателей не уважаете.... )) 13

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире