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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693181.html
WSJ заявила о переброске в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков
К боевым действиям в Нагорном Карабахе уже присоединились сотни связанных с Турцией сирийских боевиков, еще сотни готовятся к отправке, пишет газета Wall Steet... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:42
2020-10-14T09:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> К боевым действиям в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> уже присоединились сотни связанных с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией</a> сирийских боевиков, еще сотни готовятся к отправке, пишет газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Steet Journal</a>.Издание ссылается на сирийца, участвующего в переброске. По его словам, с середины сентября боевики отправляются в зону конфликта группами до ста человек. Другой сирийский источник рассказал, что в Нагорный Карабах уже перебросили сотни человек, однако десятки вернулись из-за ожесточенности боев.Один из источников газеты сообщил также, что боевиков завлекают зарплатой до двух тысяч долларов — для разрушенной войной <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> это значительная сумма, а людям уже все равно, на чьей стороне воевать, им нужны лишь деньги.По словам другого источника, жертвы среди сирийских боевиков растут очень быстро и около 200 человек уже просят вернуть их обратно.Кроме того, газета привела слова турецких чиновников, заявивших, что Турция организовала в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> двухнедельные военные учения и поставила азербайджанцам ударные беспилотники.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в Баку через Турцию переброшены триста сирийских боевиков из группировки, действующей в районе Алеппо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эти слова и потребовал от Франции извинений.О переброске боевиков через Турцию в Нагорный Карабах говорил и президент Сирии Башар Асад. А глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В Москве эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность, так как <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> рискует стать новым плацдармом международных террористов, которые смогут оттуда просачиваться в Россию.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
Боевиков надо просто уничтожать и не важно в какой стране они находятся. И с Турцией тоже пора разобраться!
38
"Другой сирийский источник газеты заявил, что сотни уже переброшены, при этом десятки вернулись из-за ожесточенности боев." - ребята, вы что пишете? Какие сирийские боевики? ))) Причем такие что возвращаются из-за ожесточенности боёв? ))) Вы кому лапшу на уши вешаете? Совсем читателей не уважаете.... ))
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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60
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

WSJ заявила о переброске в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

08:42 14.10.2020 (обновлено: 09:41 14.10.2020)
 
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Мужчина держит в руках осколок от разорвавшегося снаряда в результате обстрела на одной из улиц города Мартуни - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. К боевым действиям в Нагорном Карабахе уже присоединились сотни связанных с Турцией сирийских боевиков, еще сотни готовятся к отправке, пишет газета Wall Steet Journal.
Издание ссылается на сирийца, участвующего в переброске. По его словам, с середины сентября боевики отправляются в зону конфликта группами до ста человек. Другой сирийский источник рассказал, что в Нагорный Карабах уже перебросили сотни человек, однако десятки вернулись из-за ожесточенности боев.
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Один из источников газеты сообщил также, что боевиков завлекают зарплатой до двух тысяч долларов — для разрушенной войной Сирии это значительная сумма, а людям уже все равно, на чьей стороне воевать, им нужны лишь деньги.
По словам другого источника, жертвы среди сирийских боевиков растут очень быстро и около 200 человек уже просят вернуть их обратно.
Кроме того, газета привела слова турецких чиновников, заявивших, что Турция организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и поставила азербайджанцам ударные беспилотники.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в Баку через Турцию переброшены триста сирийских боевиков из группировки, действующей в районе Алеппо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эти слова и потребовал от Франции извинений.
О переброске боевиков через Турцию в Нагорный Карабах говорил и президент Сирии Башар Асад. А глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
В Москве эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность, так как Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, которые смогут оттуда просачиваться в Россию.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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