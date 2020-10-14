https://ria.ru/20201014/karabakh-1579682674.html

Азербайджан заявил об ударе по ракетному комплексу в Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что его Вооруженные силы нанесли удар по территории Армении и уничтожили ракетные комплексы. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:23

2020-10-14T03:23

2020-10-14T18:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

москва

сша

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578405271_0:306:3095:2047_1400x0_80_0_0_0305fc694c95194b4fa56fc193f47310.jpg

<strong>БАКУ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что его Вооруженные силы нанесли удар по территории Армении и уничтожили ракетные комплексы.Как утверждает ведомство, минувшей ночью армянские военные разместили у границы с Кельбаджарским районом несколько оперативно-тактических комплексов баллистических ракет, которые были нацелены на мирных жителей и инфраструктуру в <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гяндже</a>, Мингячевире и других азербайджанских городах.Азербайджанская армия "приняла превентивные меры", чтобы предотвратить ракетный удар, добавили в Минобороны.В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> подтвердили, что азербайджанские военные атаковали военную технику на армянской территории. При этом в <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> отметили, что техника стояла на боевом дежурстве, но у <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> не было никаких оснований предполагать, что она якобы готовится нанести удар по мирным городам Азербайджана."Подтверждая, что по состоянию на данный момент с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана, мы одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любое военное передвижение в Азербайджане", — заявили в Минобороны. Ответственность за процесс "изменения зоны и логики боевых действий" Ереван, в свою очередь, возложил на военно-политическое руководство Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество, в том числе Россия, <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франция</a>,</u> призывают противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись переговоры с участием глав МИД Армении и Азербайджана, которые длились больше десяти часов. В итоге Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579713099.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

oljasjum82 это когда ваш сосед проламывает стену в вашу детскую со своей стороны и потом кирпичом закрывает дверь с вашей стороны и говорит что это комната отнены и во веки его, то что сделали бы Вы? полиция, мэрия и т.п. органы говорят что это не законно и просят соседа уйти обратно, но не делает этого, потом вы берете лом, ломаете стену то есть место гле раньше была дверь, а сосед в это время начинает трубить во все трубы и кричать что его грабят, разве он не хам? 30

Neznayka Balalayka Над Гадрутом поднят азербайджанский флаг. Идёт обсуждение, как его назвать. Это уже вчерашний день. Сейчас более актуально следить за новостями о северном направлении. 21

34

нагорный карабах

москва

сша

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, москва, сша, баку, азербайджан, армения, в мире