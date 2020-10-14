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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579682674.html
Азербайджан заявил об ударе по ракетному комплексу в Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило, что его Вооруженные силы нанесли удар по территории Армении и уничтожили ракетные комплексы. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:23
2020-10-14T18:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
москва
сша
баку
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что его Вооруженные силы нанесли удар по территории Армении и уничтожили ракетные комплексы.Как утверждает ведомство, минувшей ночью армянские военные разместили у границы с Кельбаджарским районом несколько оперативно-тактических комплексов баллистических ракет, которые были нацелены на мирных жителей и инфраструктуру в <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гяндже</a>, Мингячевире и других азербайджанских городах.Азербайджанская армия "приняла превентивные меры", чтобы предотвратить ракетный удар, добавили в Минобороны.В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> подтвердили, что азербайджанские военные атаковали военную технику на армянской территории. При этом в <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> отметили, что техника стояла на боевом дежурстве, но у <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> не было никаких оснований предполагать, что она якобы готовится нанести удар по мирным городам Азербайджана."Подтверждая, что по состоянию на данный момент с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана, мы одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любое военное передвижение в Азербайджане", — заявили в Минобороны. Ответственность за процесс "изменения зоны и логики боевых действий" Ереван, в свою очередь, возложил на военно-политическое руководство Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество, в том числе Россия, <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франция</a>,</u> призывают противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись переговоры с участием глав МИД Армении и Азербайджана, которые длились больше десяти часов. В итоге Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579713099.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
это когда ваш сосед проламывает стену в вашу детскую со своей стороны и потом кирпичом закрывает дверь с вашей стороны и говорит что это комната отнены и во веки его, то что сделали бы Вы? полиция, мэрия и т.п. органы говорят что это не законно и просят соседа уйти обратно, но не делает этого, потом вы берете лом, ломаете стену то есть место гле раньше была дверь, а сосед в это время начинает трубить во все трубы и кричать что его грабят, разве он не хам?
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Над Гадрутом поднят азербайджанский флаг. Идёт обсуждение, как его назвать. Это уже вчерашний день. Сейчас более актуально следить за новостями о северном направлении.
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, москва, сша, баку, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об ударе по ракетному комплексу в Армении

03:23 14.10.2020 (обновлено: 18:23 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на территорию дома, пострадавшего от обстрела в азербайджанском селе Сарыджалы
Вид на территорию дома, пострадавшего от обстрела в азербайджанском селе Сарыджалы - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 14 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что его Вооруженные силы нанесли удар по территории Армении и уничтожили ракетные комплексы.
Как утверждает ведомство, минувшей ночью армянские военные разместили у границы с Кельбаджарским районом несколько оперативно-тактических комплексов баллистических ракет, которые были нацелены на мирных жителей и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других азербайджанских городах.
Азербайджанская армия "приняла превентивные меры", чтобы предотвратить ракетный удар, добавили в Минобороны.

"В результате приведенные в состояние боевой готовности оперативно-тактические ракетные комплексы были нейтрализованы как легитимная военная цель. Мы заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом режиме Армении", — говорится в сообщении.

В Ереване подтвердили, что азербайджанские военные атаковали военную технику на армянской территории. При этом в Минобороны Армении отметили, что техника стояла на боевом дежурстве, но у Баку не было никаких оснований предполагать, что она якобы готовится нанести удар по мирным городам Азербайджана.
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"Подтверждая, что по состоянию на данный момент с территории Армении ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана, мы одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любое военное передвижение в Азербайджане", — заявили в Минобороны.
Ответственность за процесс "изменения зоны и логики боевых действий" Ереван, в свою очередь, возложил на военно-политическое руководство Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество, в том числе Россия, США и Франция, призывают противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись переговоры с участием глав МИД Армении и Азербайджана, которые длились больше десяти часов. В итоге Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахМоскваСШАБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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