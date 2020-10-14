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https://ria.ru/20201014/iphone-1579780810.html
Стало известно, сколько стоит место в очереди за новым iPhone 12
Места в очереди за новыми iPhone 12 подешевели за год в 5 раз, сейчас цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9900... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:21
2020-10-14T15:21
apple iphone
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Места в очереди за новыми <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 подешевели за год в 5 раз, сейчас цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9900 до 100 000 рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании онлайн-сервиса объявлений "Авито".Во вторник компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера. Россияне в преддверии и после презентации Apple начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами: на сервисе "Авито" стоимость места варьировалась от 1 рубля до 75 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.По данным сервиса, утром 14 октября на "Авито" появилось более 30 объявлений о продаже места в очереди за новым смартфоном и их количество продолжает расти.Помимо очередей россияне стали публиковать на сайте объявления о предзаказе iPhone 12. По состоянию на 14 октября на сайте размещено более 20 предложений.
https://ria.ru/20201014/iphone-1579745465.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
apple iphone, технологии, общество

Стало известно, сколько стоит место в очереди за новым iPhone 12

15:21 14.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛюди в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве, где 28 сентября начнутся продажи новых iPhone XS и iPhone XS Max
Люди в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве, где 28 сентября начнутся продажи новых iPhone XS и iPhone XS Max - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Места в очереди за новыми iPhone 12 подешевели за год в 5 раз, сейчас цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9900 до 100 000 рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании онлайн-сервиса объявлений "Авито".
Во вторник компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера. Россияне в преддверии и после презентации Apple начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами: на сервисе "Авито" стоимость места варьировалась от 1 рубля до 75 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.
Дорогой Mini и беспроводная зарядка: чем удивил iPhone 12
© REUTERS / Apple Inc.

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

Смартфон iPhone 12
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

Презентация смартфона iPhone 12
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
© Apple

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

Apple iPhone 12
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
© REUTERS / Apple Inc.

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

Презентация смартфона iPhone 12
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

Умная колонка HomePod mini
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Apple Inc.

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

Презентация смартфона iPhone 12
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

Презентация смартфона iPhone 12
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
По данным сервиса, утром 14 октября на "Авито" появилось более 30 объявлений о продаже места в очереди за новым смартфоном и их количество продолжает расти.
"Стоимость услуги варьируется - например, житель Санкт-Петербурга готов занять очередь по минимальной цене 9 900 рублей с частичной предоплатой, однако конечная цена зависит от расположения магазина и времени, когда заказчику потребуется занять очередь. Самая максимальная на утро 14 октября цена за место была зафиксирована в Москве - здесь очередь за iPhone 12 готовы отстоять за 100 000 рублей с предоплатой 50%. В прошлом году, после презентации предыдущей модели iPhone, стоимость предложений от пользователей Авито занять место в очереди доходила до 500 000 рублей", - пишут эксперты.
Помимо очередей россияне стали публиковать на сайте объявления о предзаказе iPhone 12. По состоянию на 14 октября на сайте размещено более 20 предложений.
Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 12:55РИА Наука
iPhone 12 для США получили функцию, которая не достанется остальному миру
"Моделью с самой низкой ценой в линейке станет iPhone 12 mini - его стоимость будет начинаться от 69 990 рублей, а самой дорогой моделью будет iPhone 12 Pro Max с ценой от 109 990 рублей. ... На данный момент, судя по запросам пользователей, самой популярной моделью на Авито является iPhone 7. На втором и третьем месте находятся iPhone 11 и iPhone X, а замыкает список самых популярных моделей iPhone 8. Этой осенью iPhone на платформе можно было приобрести в среднем за 14 990 рублей", - добавили в "Авито".
 
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