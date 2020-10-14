https://ria.ru/20201014/iphone-1579780810.html

Стало известно, сколько стоит место в очереди за новым iPhone 12

Места в очереди за новыми iPhone 12 подешевели за год в 5 раз, сейчас цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9900... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:21

2020-10-14T15:21

2020-10-14T15:21

apple iphone

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Места в очереди за новыми <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 подешевели за год в 5 раз, сейчас цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9900 до 100 000 рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании онлайн-сервиса объявлений "Авито".Во вторник компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера. Россияне в преддверии и после презентации Apple начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами: на сервисе "Авито" стоимость места варьировалась от 1 рубля до 75 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.По данным сервиса, утром 14 октября на "Авито" появилось более 30 объявлений о продаже места в очереди за новым смартфоном и их количество продолжает расти.Помимо очередей россияне стали публиковать на сайте объявления о предзаказе iPhone 12. По состоянию на 14 октября на сайте размещено более 20 предложений.

https://ria.ru/20201014/iphone-1579745465.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, технологии, общество