https://ria.ru/20201014/iphone-1579713375.html

Apple представила линейку iPhone 12

Компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новую линейку iPhone. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:55

2020-10-14T10:55

2020-10-14T18:52

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новую линейку <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.Одной из главных особенностей модели стала поддержка беспроводных сетей 5G. По словам главы Apple <a href="http://ria.ru/person_Tim_Kuk/" target="_blank" data-auto="true">Тима Кука</a>, таким образом iPhone 12 открыл "новую эпоху".Новый смартфон на 11 процентов тоньше и на 15 процентов легче своего предшественника. Все четыре модели нового поколения оснастили процессором A14 Bionic, 5G-чипом и OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, благодаря чему гаджеты напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также современное поколение <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.От предыдущей модели iPhone 12 унаследовал двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max получил третью камеру для телефотосъемки. Кроме того, появилась новая функция Smart HDR 3, благодаря которой можно делать фотографии против источников света. В камере также улучшили режим ночной съемки. Другой особенностью линейки стала система питания. Благодаря магнитному коннектору смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки. Что касается работы в в мобильных сетях пятого поколения, то смартфоны получили поддержку стандарта mmWave, который (в теории) дает максимальную скорость. Впрочем, сеть будет доступна не на всех рынках, в России 5G планируют массово запустить в городах-миллионниках не раньше 2024 года. Смартфон сам поймет, когда ему нужно соединение по 5G и доступно ли оно. В противном случае используется LTE.Сколько стоитПредзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, а оставить заявку на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max можно будет с 6 ноября, сообщили РИА Новости в МТС. В те же даты откроют предзаказы "Билайн" и "Мегафон", а также "М.Видео — Эльдорадо" и Ozon. Продажи стартуют соответственно 23 октября и 13 ноября.Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем, объем памяти составит 64, 128 и 256 гигабайт. iPhone 12 mini с минимальным объемом памяти обойдется покупателям в 69,9 тысячи рублей, а iPhone 12 — в 79,9 тысячи.Цены на iPhone 12 Pro начинаются от 99,9 тысячи рублей, а за iPhone 12 Pro Max придется отдать на десять тысяч больше — 109,9. Обе новинки представлены в четырех цветах: серебристом, черном, золотом и синем, объем памяти — 128, 256 и 512 гигабайт.При этом еще в середине сентября на некоторых сервисах объявлений начали продавать места в очереди за смартфонами.Как обнаружил корреспондент РИА Новости, стоимость места варьируется от одного рубля до 75 тысяч. Комментарием по этому поводу "Авито" агентство пока не располагает.Лучше отложитьТем не менее большинство россиян не спешат покупать iPhone 12 сразу после его презентации. Об этом говорится в исследовании "Сбербанк страхования" и "Рамблера", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Так, 78 процентов опрошенных не видят острой необходимости в покупке нового гаджета сразу после его выхода. Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12, лучше отложить в сбережения, считают 45 процентов респондентов. Около трети (29 процентов) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие, 10 процентов предпочитают обновить гардероб, по семь процентов готовы потратить эту сумму на обучение или развлечения и занятия спортом.Большинство опрошенных в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов. Так, половина респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестает работать, четверть (24 процента) приобретают новый смартфон раз в три-пять лет, почти столько же (23 процента) — раз в два-три года, а три процента опрошенных — не реже раза в год.При этом примерно 36 процентов респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей, столько же — от 10 до 20 тысяч, 13 процентов — от 20 до 30 тысяч, восемь процентов — от 30 до 50 тысяч. Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить только два процента россиян.

https://ria.ru/20201013/iphone-1579662071.html

https://ria.ru/20201014/smartfon-1579676285.html

https://ria.ru/20201013/telefon-1579520923.html

Александр Закупин Ну ждем очереди оголодавших получателей предзаказа :), там хоть какой ценник, это их религия! 17

superwest С чего iPhone 12 открыл новую эпоху?!! Со стандартом 5G уже продаются Samsung и Xiaomi, Huaiwei и прочие. Открыли Америку, блин? :) 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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