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https://ria.ru/20201014/iphone-1579713375.html
Apple представила линейку iPhone 12
Компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новую линейку iPhone. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:55
2020-10-14T18:52
тим кук
apple iphone
apple ipad
apple
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новую линейку <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.Одной из главных особенностей модели стала поддержка беспроводных сетей 5G. По словам главы Apple <a href="http://ria.ru/person_Tim_Kuk/" target="_blank" data-auto="true">Тима Кука</a>, таким образом iPhone 12 открыл "новую эпоху".Новый смартфон на 11 процентов тоньше и на 15 процентов легче своего предшественника. Все четыре модели нового поколения оснастили процессором A14 Bionic, 5G-чипом и OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, благодаря чему гаджеты напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также современное поколение <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.От предыдущей модели iPhone 12 унаследовал двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max получил третью камеру для телефотосъемки. Кроме того, появилась новая функция Smart HDR 3, благодаря которой можно делать фотографии против источников света. В камере также улучшили режим ночной съемки. Другой особенностью линейки стала система питания. Благодаря магнитному коннектору смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки. Что касается работы в в мобильных сетях пятого поколения, то смартфоны получили поддержку стандарта mmWave, который (в теории) дает максимальную скорость. Впрочем, сеть будет доступна не на всех рынках, в России 5G планируют массово запустить в городах-миллионниках не раньше 2024 года. Смартфон сам поймет, когда ему нужно соединение по 5G и доступно ли оно. В противном случае используется LTE.Сколько стоитПредзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, а оставить заявку на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max можно будет с 6 ноября, сообщили РИА Новости в МТС. В те же даты откроют предзаказы "Билайн" и "Мегафон", а также "М.Видео — Эльдорадо" и Ozon. Продажи стартуют соответственно 23 октября и 13 ноября.Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем, объем памяти составит 64, 128 и 256 гигабайт. iPhone 12 mini с минимальным объемом памяти обойдется покупателям в 69,9 тысячи рублей, а iPhone 12 — в 79,9 тысячи.Цены на iPhone 12 Pro начинаются от 99,9 тысячи рублей, а за iPhone 12 Pro Max придется отдать на десять тысяч больше — 109,9. Обе новинки представлены в четырех цветах: серебристом, черном, золотом и синем, объем памяти — 128, 256 и 512 гигабайт.При этом еще в середине сентября на некоторых сервисах объявлений начали продавать места в очереди за смартфонами.Как обнаружил корреспондент РИА Новости, стоимость места варьируется от одного рубля до 75 тысяч. Комментарием по этому поводу "Авито" агентство пока не располагает.Лучше отложитьТем не менее большинство россиян не спешат покупать iPhone 12 сразу после его презентации. Об этом говорится в исследовании "Сбербанк страхования" и "Рамблера", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Так, 78 процентов опрошенных не видят острой необходимости в покупке нового гаджета сразу после его выхода. Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12, лучше отложить в сбережения, считают 45 процентов респондентов. Около трети (29 процентов) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие, 10 процентов предпочитают обновить гардероб, по семь процентов готовы потратить эту сумму на обучение или развлечения и занятия спортом.Большинство опрошенных в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов. Так, половина респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестает работать, четверть (24 процента) приобретают новый смартфон раз в три-пять лет, почти столько же (23 процента) — раз в два-три года, а три процента опрошенных — не реже раза в год.При этом примерно 36 процентов респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей, столько же — от 10 до 20 тысяч, 13 процентов — от 20 до 30 тысяч, восемь процентов — от 30 до 50 тысяч. Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить только два процента россиян.
https://ria.ru/20201013/iphone-1579662071.html
https://ria.ru/20201014/smartfon-1579676285.html
https://ria.ru/20201013/telefon-1579520923.html
Ну ждем очереди оголодавших получателей предзаказа :), там хоть какой ценник, это их религия!
17
С чего iPhone 12 открыл новую эпоху?!! Со стандартом 5G уже продаются Samsung и Xiaomi, Huaiwei и прочие. Открыли Америку, блин? :)
16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
тим кук, apple iphone, apple ipad, apple, технологии, экономика

Apple представила линейку iPhone 12

10:55 14.10.2020 (обновлено: 18:52 14.10.2020)
 
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новую линейку iPhone. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Одной из главных особенностей модели стала поддержка беспроводных сетей 5G. По словам главы Apple Тима Кука, таким образом iPhone 12 открыл "новую эпоху".
Новый смартфон на 11 процентов тоньше и на 15 процентов легче своего предшественника. Все четыре модели нового поколения оснастили процессором A14 Bionic, 5G-чипом и OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, благодаря чему гаджеты напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также современное поколение iPad.
Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 21:10РИА Наука
Дороже и мощнее: Apple показала iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max
От предыдущей модели iPhone 12 унаследовал двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max получил третью камеру для телефотосъемки. Кроме того, появилась новая функция Smart HDR 3, благодаря которой можно делать фотографии против источников света. В камере также улучшили режим ночной съемки.
Другой особенностью линейки стала система питания. Благодаря магнитному коннектору смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.
Что касается работы в в мобильных сетях пятого поколения, то смартфоны получили поддержку стандарта mmWave, который (в теории) дает максимальную скорость. Впрочем, сеть будет доступна не на всех рынках, в России 5G планируют массово запустить в городах-миллионниках не раньше 2024 года. Смартфон сам поймет, когда ему нужно соединение по 5G и доступно ли оно. В противном случае используется LTE.
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 10:02Инфографика
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max

Сколько стоит

Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, а оставить заявку на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max можно будет с 6 ноября, сообщили РИА Новости в МТС. В те же даты откроют предзаказы "Билайн" и "Мегафон", а также "М.Видео — Эльдорадо" и Ozon. Продажи стартуют соответственно 23 октября и 13 ноября.
Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем, объем памяти составит 64, 128 и 256 гигабайт. iPhone 12 mini с минимальным объемом памяти обойдется покупателям в 69,9 тысячи рублей, а iPhone 12 — в 79,9 тысячи.
Цены на iPhone 12 Pro начинаются от 99,9 тысячи рублей, а за iPhone 12 Pro Max придется отдать на десять тысяч больше — 109,9. Обе новинки представлены в четырех цветах: серебристом, черном, золотом и синем, объем памяти — 128, 256 и 512 гигабайт.
При этом еще в середине сентября на некоторых сервисах объявлений начали продавать места в очереди за смартфонами.
"Встану и отстою очередь за новым IPhone 12 в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж. Торг уместен (в разумных пределах)", — говорится в одном из объявлений на сервисе "Авито".
Как обнаружил корреспондент РИА Новости, стоимость места варьируется от одного рубля до 75 тысяч. Комментарием по этому поводу "Авито" агентство пока не располагает.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 02:10Распространение нового коронавируса
Назван способ смыть коронавирус со смартфона

Лучше отложить

Тем не менее большинство россиян не спешат покупать iPhone 12 сразу после его презентации. Об этом говорится в исследовании "Сбербанк страхования" и "Рамблера", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Так, 78 процентов опрошенных не видят острой необходимости в покупке нового гаджета сразу после его выхода. Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12, лучше отложить в сбережения, считают 45 процентов респондентов. Около трети (29 процентов) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие, 10 процентов предпочитают обновить гардероб, по семь процентов готовы потратить эту сумму на обучение или развлечения и занятия спортом.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 09:37
Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
Большинство опрошенных в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов. Так, половина респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестает работать, четверть (24 процента) приобретают новый смартфон раз в три-пять лет, почти столько же (23 процента) — раз в два-три года, а три процента опрошенных — не реже раза в год.
При этом примерно 36 процентов респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей, столько же — от 10 до 20 тысяч, 13 процентов — от 20 до 30 тысяч, восемь процентов — от 30 до 50 тысяч. Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить только два процента россиян.
Дорогой Mini и беспроводная зарядка: чем удивил iPhone 12
© REUTERS / Apple Inc.

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

Смартфон iPhone 12
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

Презентация смартфона iPhone 12
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
© Apple

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

Apple iPhone 12
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
© REUTERS / Apple Inc.

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

Презентация смартфона iPhone 12
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

Умная колонка HomePod mini
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Apple Inc.

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

Презентация смартфона iPhone 12
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

Презентация смартфона iPhone 12
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
 
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Тим КукApple iPhoneApple iPadAppleТехнологииЭкономика
 
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