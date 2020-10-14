https://ria.ru/20201014/ioannikiy-1579791048.html

Община Иоанникия под Иваново имеет все признаки секты, считает эксперт

Деятельность общины схиархимандрита Иоанникия в Ивановской области имеет все признаки секты, самого схимника уже можно было бы запретить в служении, считает... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:54

2020-10-14T15:54

2020-10-14T15:54

религия и мировоззрение

евгений марченко

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Деятельность общины схиархимандрита Иоанникия в Ивановской области имеет все признаки секты, самого схимника уже можно было бы запретить в служении, считает известный сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко ("Единая Россия") после обращения местной жительницы Екатерины Рыбиной направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. По словам Рыбиной, паломникам якобы ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают."Известно, что это секта, сформировавшаяся вокруг псевдостарца… Основная предпосылка – это некое такое существующее старцепоклонничество среди народа. Объявляют разного рода псевдостарцев чудотворцами – и к ним автобусы возят, разного рода экскурсии организуются от паломнических фирм", - сказал РИА Новости Дворкин.Он обратил внимание на то, что Никольский приход в селе схиархимандрит Иоанникий "самочинно называет монастырем, хотя он таковым не является". Но в его версии это некий "смешанный монастырь", в котором живут как мужчины, так и женщины. Также эксперт отметил, что епархия уже давно предупреждала о том, что паломничества в Чихачево "не благословляются", хотя "народ все равно едет".По его словам, в центр РАЦИРС за последние несколько месяцев обратились шесть человек с жалобой на общину в Чихачево, при этом только двое или трое согласились свидетельствовать публично – остальные опасаются, прежде всего, того, что оставшиеся в "обители" их родственники (как правило, это женщины 50-60-ти лет) после этого вообще порвут с ними всякую связь. По мнению сектоведа, эти шесть обращений – лишь "вершина айсберга"."Все у него там работают на огородах, спят в дикой антисанитарии, вповалку на картонках, на полу в храме... При этом храм запущенный, неухоженный, неремонтированный, - и все те громадные деньги, которые проходят, идут "мимо". И, опять же, очевидцы говорят, что там на периметре очень такие уютненькие коттеджи построены для самого Иоанникия и его ближайшего окружения… Естественно, он проповедует отказ от лекарств, от ИНН, с отчиткой и всем прочим – весь "джентльменский набор" в наличии. Примерно как у Сергия Романова, разве что без политических лозунгов и без выхода в Интернет. Поэтому, собственно, он менее известен", - сказал Дворкин.По его данным, сам Иоанникий уже год не совершает богослужения, вместо него "служат какие-то вообще "левые" люди, совершенно непонятно, кем рукоположенные и рукоположенные ли вообще". По мнению эксперта, это уже достаточная причина, чтобы запретить схимника в священнослужении.Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор в отношении Иоанникия Кинешемской епархией не было принято никаких мер, собеседник агентства заметил, что "только за последнее время выявились какие-то пострадавшие, которые готовы свидетельствовать"."Про него нам было известно уже несколько лет по меньшей мере, понаслышке, то есть люди, которые в здравом уме, оттуда приезжали, делали круглые глаза и говорили: "Какой ужас". Но при этом пострадавшие не обращались. Сейчас вдруг стали обращаться… Но это общая проблема со всеми сектами – что должно пройти время, когда накопится критическая масса пострадавших и кто-то из них начнет говорить. Большая часть боится", - отмечает сектовед.У приезжающих в чихачевскую общину на жительство, по словам Дворкина, отбирают мобильные, их владельцы при этом сообщают родственникам, что "телефон потеряли", после чего "связь прекращается". По данным главы РАЦИРС, речь идет о "территориальной секте", которая локализована только в месте проживания ее основателя.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проверки деятельности схиархимандрита Иоанникия. В свою очередь Кинешемская епархия РПЦ заявила, что проводит собственное расследование деятельности общины в селе Чихачево, по итогам которой "будут приняты решения канонического характера".

https://ria.ru/20201009/sekta-1578947714.html

https://ria.ru/20201012/ioannikiy-1579375026.html

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577038602.html

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ивановская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений марченко, александр дворкин, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, ивановская область, общество