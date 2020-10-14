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Орлов: "Восточный" дает импульс для развития экономики и образования
Космодром Восточный дает импульс для развития экономики и системы образования в Амурской области: на объекте работают более 60 выпускников Амурского... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:22
2020-10-14T11:22
василий орлов
московский авиационный институт
южно-уральский государственный университет
амурская область
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Космодром Восточный дает импульс для развития экономики и системы образования в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>: на объекте работают более 60 выпускников Амурского госуниверситета (АмГУ), по специальностям аэрокосмического профиля обучаются более 150 студентов, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов открыл Всероссийский молодежный фестиваль "Космофест", который в этом году проходит в шестой раз.В Амурской области строится вторая очередь космодрома Восточный, рядом с ним возводится наукоград Циолковский для сотрудников. АмГУ с 2009 года ведет подготовку специалиалистов для ракетно-космической отрасли совместно с вузами-партнерами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МАИ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_JUzhno_Uralskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">ЮУрГУ</a> и Самарским аэрокосмическим университетом."Для Амурской области космодром - это не только повод для гордости за нашу страну. Это серьезный импульс для развития системы образования, экономики. Сейчас с нуля строится город Циолковский, который по планам к 2030 году будет насчитывать почти 20 тысяч жителей. Это возможность предприятиям области участвовать в космической деятельности. Это "вызов" для системы образования региона. Сегодня на Восточном работает 66 выпускников АмГУ. Только в Амурском госуниверситете по различным космическим специальностям учится более 150 студентов. Всего в системе образования задействовано большое число специализированных классов, а это 400 детей. Все они в душе мечтают прикоснуться к космосу", - цитирует пресс-служба Орлова.На развитие Циолковского, по словам губернатора, планируется направить около 32 миллиардов рублей, на эти деньги будут построены 25 соцобъектов, две школы, три детсада."Планы развития Циолковского рассчитаны до 2030 года, к этому времени город будет насчитывать порядка 18,5 тысяч жителей", - сказал губернатор Приамурья.Глава Приамурья упомянул и о привлекательности космодрома для туристов, за 2019 год Восточный посетили две тысячи человек."Космофест" из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют студенты АмГУ и еще около 30 российских вузов, обучающиеся на аэрокосмических специальностях, а также школьники <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. В программе фестиваля, рассчитанного на 14, 15 и 16 октября лекции, интерактивы, мастер-классы, интеллектуальная игра "Космический квиз", в школах Дальнего Востока пройдет онлайн-хакатон. Также запланировано прямое включение с пуска ракеты-носителя с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>.
https://ria.ru/20201005/zolotodobycha-1578215587.html
https://realty.ria.ru/20201014/pavodok-1579695214.html
амурская область
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василий орлов, московский авиационный институт, южно-уральский государственный университет, амурская область, общество

Орлов: "Восточный" дает импульс для развития экономики и образования

11:22 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости. Космодром Восточный дает импульс для развития экономики и системы образования в Амурской области: на объекте работают более 60 выпускников Амурского госуниверситета (АмГУ), по специальностям аэрокосмического профиля обучаются более 150 студентов, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Как сообщает правительство Приамурья, Орлов открыл Всероссийский молодежный фестиваль "Космофест", который в этом году проходит в шестой раз.
В Амурской области строится вторая очередь космодрома Восточный, рядом с ним возводится наукоград Циолковский для сотрудников. АмГУ с 2009 года ведет подготовку специалиалистов для ракетно-космической отрасли совместно с вузами-партнерами МАИ, ЮУрГУ и Самарским аэрокосмическим университетом.
"Для Амурской области космодром - это не только повод для гордости за нашу страну. Это серьезный импульс для развития системы образования, экономики. Сейчас с нуля строится город Циолковский, который по планам к 2030 году будет насчитывать почти 20 тысяч жителей. Это возможность предприятиям области участвовать в космической деятельности. Это "вызов" для системы образования региона. Сегодня на Восточном работает 66 выпускников АмГУ. Только в Амурском госуниверситете по различным космическим специальностям учится более 150 студентов. Всего в системе образования задействовано большое число специализированных классов, а это 400 детей. Все они в душе мечтают прикоснуться к космосу", - цитирует пресс-служба Орлова.
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На развитие Циолковского, по словам губернатора, планируется направить около 32 миллиардов рублей, на эти деньги будут построены 25 соцобъектов, две школы, три детсада.
"Планы развития Циолковского рассчитаны до 2030 года, к этому времени город будет насчитывать порядка 18,5 тысяч жителей", - сказал губернатор Приамурья.
Глава Приамурья упомянул и о привлекательности космодрома для туристов, за 2019 год Восточный посетили две тысячи человек.
"Космофест" из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют студенты АмГУ и еще около 30 российских вузов, обучающиеся на аэрокосмических специальностях, а также школьники Дальнего Востока. В программе фестиваля, рассчитанного на 14, 15 и 16 октября лекции, интерактивы, мастер-классы, интеллектуальная игра "Космический квиз", в школах Дальнего Востока пройдет онлайн-хакатон. Также запланировано прямое включение с пуска ракеты-носителя с космодрома Байконур.
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Василий ОрловМосковский авиационный институтЮжно-Уральский государственный университетАмурская областьОбщество
 
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