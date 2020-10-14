https://ria.ru/20201014/impuls-1579721718.html

Орлов: "Восточный" дает импульс для развития экономики и образования

Космодром Восточный дает импульс для развития экономики и системы образования в Амурской области: на объекте работают более 60 выпускников Амурского... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:22

2020-10-14T11:22

2020-10-14T11:22

василий орлов

московский авиационный институт

южно-уральский государственный университет

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Космодром Восточный дает импульс для развития экономики и системы образования в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>: на объекте работают более 60 выпускников Амурского госуниверситета (АмГУ), по специальностям аэрокосмического профиля обучаются более 150 студентов, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов открыл Всероссийский молодежный фестиваль "Космофест", который в этом году проходит в шестой раз.В Амурской области строится вторая очередь космодрома Восточный, рядом с ним возводится наукоград Циолковский для сотрудников. АмГУ с 2009 года ведет подготовку специалиалистов для ракетно-космической отрасли совместно с вузами-партнерами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МАИ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_JUzhno_Uralskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">ЮУрГУ</a> и Самарским аэрокосмическим университетом."Для Амурской области космодром - это не только повод для гордости за нашу страну. Это серьезный импульс для развития системы образования, экономики. Сейчас с нуля строится город Циолковский, который по планам к 2030 году будет насчитывать почти 20 тысяч жителей. Это возможность предприятиям области участвовать в космической деятельности. Это "вызов" для системы образования региона. Сегодня на Восточном работает 66 выпускников АмГУ. Только в Амурском госуниверситете по различным космическим специальностям учится более 150 студентов. Всего в системе образования задействовано большое число специализированных классов, а это 400 детей. Все они в душе мечтают прикоснуться к космосу", - цитирует пресс-служба Орлова.На развитие Циолковского, по словам губернатора, планируется направить около 32 миллиардов рублей, на эти деньги будут построены 25 соцобъектов, две школы, три детсада."Планы развития Циолковского рассчитаны до 2030 года, к этому времени город будет насчитывать порядка 18,5 тысяч жителей", - сказал губернатор Приамурья.Глава Приамурья упомянул и о привлекательности космодрома для туристов, за 2019 год Восточный посетили две тысячи человек."Космофест" из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют студенты АмГУ и еще около 30 российских вузов, обучающиеся на аэрокосмических специальностях, а также школьники <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. В программе фестиваля, рассчитанного на 14, 15 и 16 октября лекции, интерактивы, мастер-классы, интеллектуальная игра "Космический квиз", в школах Дальнего Востока пройдет онлайн-хакатон. Также запланировано прямое включение с пуска ракеты-носителя с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>.

https://ria.ru/20201005/zolotodobycha-1578215587.html

https://realty.ria.ru/20201014/pavodok-1579695214.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, московский авиационный институт, южно-уральский государственный университет, амурская область, общество