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https://ria.ru/20201014/igraprestolov-1579576089.html
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", в беседе с журналистом из The Times обсудил спорную сцену из первого сезона:... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T00:21
2020-10-14T00:31
джейсон момоа
кино и сериалы
новости культуры
эмилия кларк
джордж мартин
культура
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", в беседе с журналистом из The Times <a href="https://www.thetimes.co.uk/past-six-days/2020-10-11/culture/game-of-thrones-star-nikolaj-coster-waldau-on-diana-rigg-and-his-new-film-the-silencing-kj8dmr9l3?wgu=270525_54264_16025114738642_4b31f56054&amp;wgexpiry=1610287473&amp;utm_source=planit&amp;utm_medium=affiliate&amp;utm_content=22278&amp;wgu=270525_54264_1602572618649_bcb474c7dc&amp;wgexpiry=1610348618&amp;utm_source=planit&amp;utm_medium=affiliate&amp;utm_content=22278&amp;wgu=270525_54264_16025874060034_06a1280c30&amp;wgexpiry=1610363405&amp;utm_source=planit&amp;utm_medium=affiliate&amp;utm_content=22278" target="_blank">обсудил</a> спорную сцену из первого сезона: брачную ночь Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа).Ранее <a href="https://ria.ru/20201008/martin-1578658631.html" target="_blank">стало известно</a>, что писатель Джордж Р. Р. Мартин, создавший фэнтезийный цикл "Песнь Льда и Огня", тоже остался недоволен этим эпизодом.В романе Мартина Кхал Дрого пытается успокоить Дейнерис (Кларк) перед тем, как сблизиться с ней. Более того, он ждет от нее согласия, чтобы заняться любовью. Но шоураннеры "Игры престолов" представили этот эпизод иначе: в виде жестокого нападения. Сценарист Д. Б. Уайсс объяснил отход от оригинала тем, что хотя первая любовная сцена между Дейнерис и Дрого в книгах Мартина действительно происходит по взаимному согласию, остальные — это нападения, граничащие с изнасилованием.
https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html
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джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, джордж мартин

Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"

00:21 14.10.2020 (обновлено: 00:31 14.10.2020)
 
© HBO (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игры престолов"
Кадр из сериала Игры престолов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© HBO (2011 – 2019)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", в беседе с журналистом из The Times обсудил спорную сцену из первого сезона: брачную ночь Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа).

"Для Эмилии играть эту роль в первом сезоне было действительно сложно и унизительно, потому что то, через что проходит Дейнерис — ужасно, — высказался Костер-Вальдау. — Она продана парню, который насилует ее. Единственный выход для нее пережить все это — пройти тяжелый путь".

Ранее стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин, создавший фэнтезийный цикл "Песнь Льда и Огня", тоже остался недоволен этим эпизодом.
"Почему интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк? — приводит слова Мартина Джеймс Хибберд в своей новой книге "Fire cannot kill a dragon". — Мы никогда это не обсуждали с создателями проекта. От этого стало хуже, а не лучше".
В романе Мартина Кхал Дрого пытается успокоить Дейнерис (Кларк) перед тем, как сблизиться с ней. Более того, он ждет от нее согласия, чтобы заняться любовью. Но шоураннеры "Игры престолов" представили этот эпизод иначе: в виде жестокого нападения.
Сценарист Д. Б. Уайсс объяснил отход от оригинала тем, что хотя первая любовная сцена между Дейнерис и Дрого в книгах Мартина действительно происходит по взаимному согласию, остальные — это нападения, граничащие с изнасилованием.
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 01:22Культура
Выяснилось, какая сцена "Игры престолов" была у автора самой нелюбимой
 
КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культурыЭмилия КларкДжордж Мартин
 
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