https://ria.ru/20201014/igraprestolov-1579576089.html

Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"

Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", в беседе с журналистом из The Times обсудил спорную сцену из первого сезона:... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T00:21

2020-10-14T00:21

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джейсон момоа

кино и сериалы

новости культуры

эмилия кларк

джордж мартин

культура

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", в беседе с журналистом из The Times <a href="https://www.thetimes.co.uk/past-six-days/2020-10-11/culture/game-of-thrones-star-nikolaj-coster-waldau-on-diana-rigg-and-his-new-film-the-silencing-kj8dmr9l3?wgu=270525_54264_16025114738642_4b31f56054&wgexpiry=1610287473&utm_source=planit&utm_medium=affiliate&utm_content=22278&wgu=270525_54264_1602572618649_bcb474c7dc&wgexpiry=1610348618&utm_source=planit&utm_medium=affiliate&utm_content=22278&wgu=270525_54264_16025874060034_06a1280c30&wgexpiry=1610363405&utm_source=planit&utm_medium=affiliate&utm_content=22278" target="_blank">обсудил</a> спорную сцену из первого сезона: брачную ночь Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа).Ранее <a href="https://ria.ru/20201008/martin-1578658631.html" target="_blank">стало известно</a>, что писатель Джордж Р. Р. Мартин, создавший фэнтезийный цикл "Песнь Льда и Огня", тоже остался недоволен этим эпизодом.В романе Мартина Кхал Дрого пытается успокоить Дейнерис (Кларк) перед тем, как сблизиться с ней. Более того, он ждет от нее согласия, чтобы заняться любовью. Но шоураннеры "Игры престолов" представили этот эпизод иначе: в виде жестокого нападения. Сценарист Д. Б. Уайсс объяснил отход от оригинала тем, что хотя первая любовная сцена между Дейнерис и Дрого в книгах Мартина действительно происходит по взаимному согласию, остальные — это нападения, граничащие с изнасилованием.

https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, джордж мартин