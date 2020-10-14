Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/gossovet-1579845922.html
Госдума рассмотрит закон о Госсовете в приоритетном порядке
Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете и об укреплении суверенитета и верховенстве Конституции РФ,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T20:09
2020-10-14T20:25
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_0:48:3023:1748_1400x0_80_0_0_06b30522103c24c6eeadb255c5f8e4bc.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете и об укреплении суверенитета и верховенстве Конституции РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.
https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html
Ну, ясно КАК: вдумчиво, осторожно. Главное зарубежную недвижимость "членов" не запрещать. Ну, поскольку её ведь нет. А нет - так и запрещать нечего. Верно, г-н Володин? :)
10
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_57f6c57ffd226a0a5796cf35c2321e37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, вячеслав володин, политика

Госдума рассмотрит закон о Госсовете в приоритетном порядке

20:09 14.10.2020 (обновлено: 20:25 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете и об укреплении суверенитета и верховенстве Конституции РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом проект закона о Государственном Совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета. Они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы", - цитирует Володина пресс-служба.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 19:15
Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета
 
Обсудить3
Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния