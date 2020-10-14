https://ria.ru/20201014/gossovet-1579845922.html
Госдума рассмотрит закон о Госсовете в приоритетном порядке
Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете и об укреплении суверенитета и верховенстве Конституции РФ,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T20:09
2020-10-14T20:09
2020-10-14T20:25
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете и об укреплении суверенитета и верховенстве Конституции РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.
https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html
alnoor1953
Ну, ясно КАК: вдумчиво, осторожно. Главное зарубежную недвижимость "членов" не запрещать. Ну, поскольку её ведь нет. А нет - так и запрещать нечего. Верно, г-н Володин? :)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, политика