https://ria.ru/20201014/gossovet-1579845922.html

Госдума рассмотрит закон о Госсовете в приоритетном порядке

Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете и об укреплении суверенитета и верховенстве Конституции РФ,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T20:09

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госдума рф

вячеслав володин

политика

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете и об укреплении суверенитета и верховенстве Конституции РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.

https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html

alnoor1953 Ну, ясно КАК: вдумчиво, осторожно. Главное зарубежную недвижимость "членов" не запрещать. Ну, поскольку её ведь нет. А нет - так и запрещать нечего. Верно, г-н Володин? :) 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, политика