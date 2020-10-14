https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html

Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:15

2020-10-14T19:15

2020-10-14T19:15

россия

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Согласно внесенному в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и определении мер их поощрения, сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Также, по словам Клишаса, Госсовет предлагается наделить функциями по проведению анализа практики государственного и муниципального управления, разработки предложений по их совершенствованию, по мониторингу и представлению доклада президенту о планируемых регионами и достигнутых за отчетный период значениях показателей их деятельности.Помимо этого, Клишас сообщил, кто войдет в состав Госсовета.При этом, Госсовет не будет иметь властных полномочий, заявил КлишасТакже Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, отметил сенатор.

https://ria.ru/20201013/gossovet-1579543085.html

https://ria.ru/20201006/konstitutsiya-1578443700.html

https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика