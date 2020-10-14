https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html
Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:15
2020-10-14T19:15
2020-10-14T19:15
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Согласно внесенному в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и определении мер их поощрения, сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Также, по словам Клишаса, Госсовет предлагается наделить функциями по проведению анализа практики государственного и муниципального управления, разработки предложений по их совершенствованию, по мониторингу и представлению доклада президенту о планируемых регионами и достигнутых за отчетный период значениях показателей их деятельности.Помимо этого, Клишас сообщил, кто войдет в состав Госсовета.При этом, Госсовет не будет иметь властных полномочий, заявил КлишасТакже Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, отметил сенатор.
https://ria.ru/20201013/gossovet-1579543085.html
https://ria.ru/20201006/konstitutsiya-1578443700.html
https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Согласно внесенному в Госдуму
законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и определении мер их поощрения, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
.
"Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по участию в разработке, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - сказал он.
Также, по словам Клишаса, Госсовет предлагается наделить функциями по проведению анализа практики государственного и муниципального управления, разработки предложений по их совершенствованию, по мониторингу и представлению доклада президенту о планируемых регионами и достигнутых за отчетный период значениях показателей их деятельности.
Помимо этого, Клишас сообщил, кто войдет в состав Госсовета.
"В состав Государственного совета входят его председатель, которым является президент Российской Федерации, и члены – по должности председатели правительства РФ, Совета Федерации, Государственной думы, руководитель администрации президента, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления. По решению президента в состав Государственного совета также могут быть включены иные лица", - сказал он.
При этом, Госсовет не будет иметь властных полномочий, заявил Клишас
"Важно подчеркнуть, что Государственный совет не является органом государственной власти, поскольку не обладает властными полномочиями. Госсовет как конституционный государственный орган действует в рамках конституционных полномочий главы государства", - сказал он.
Также Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, отметил сенатор.
"Госсовет участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития, содействии согласованному функционированию органов публичной власти в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан", - сказал сенатор.