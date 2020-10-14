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https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html
Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:15
2020-10-14T19:15
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Согласно внесенному в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и определении мер их поощрения, сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Также, по словам Клишаса, Госсовет предлагается наделить функциями по проведению анализа практики государственного и муниципального управления, разработки предложений по их совершенствованию, по мониторингу и представлению доклада президенту о планируемых регионами и достигнутых за отчетный период значениях показателей их деятельности.Помимо этого, Клишас сообщил, кто войдет в состав Госсовета.При этом, Госсовет не будет иметь властных полномочий, заявил КлишасТакже Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, отметил сенатор.
https://ria.ru/20201013/gossovet-1579543085.html
https://ria.ru/20201006/konstitutsiya-1578443700.html
https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика

Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета

19:15 14.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и определении мер их поощрения, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по участию в разработке, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - сказал он.

Также, по словам Клишаса, Госсовет предлагается наделить функциями по проведению анализа практики государственного и муниципального управления, разработки предложений по их совершенствованию, по мониторингу и представлению доклада президенту о планируемых регионами и достигнутых за отчетный период значениях показателей их деятельности.
Помимо этого, Клишас сообщил, кто войдет в состав Госсовета.
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"В состав Государственного совета входят его председатель, которым является президент Российской Федерации, и члены – по должности председатели правительства РФ, Совета Федерации, Государственной думы, руководитель администрации президента, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления. По решению президента в состав Государственного совета также могут быть включены иные лица", - сказал он.

При этом, Госсовет не будет иметь властных полномочий, заявил Клишас
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"Важно подчеркнуть, что Государственный совет не является органом государственной власти, поскольку не обладает властными полномочиями. Госсовет как конституционный государственный орган действует в рамках конституционных полномочий главы государства", - сказал он.

Также Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, отметил сенатор.

"Госсовет участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития, содействии согласованному функционированию органов публичной власти в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан", - сказал сенатор.

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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
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