https://ria.ru/20201014/gossovet-1579833864.html
Путин внес в Госдуму проект о статусе и полномочиях Госсовета
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:56
2020-10-14T18:56
2020-10-14T21:29
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.Членам Госсовета запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. Председатель и члены этой структуры будут участвовать в его работе на общественных началах."Основными задачами Госсовета являются <...> обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации", — говорится в законопроекте.Этот орган будет состоять из президиума, состав которого будет определять глава государства, и комиссий, также в нем могут быть созданы рабочие группы. Госсовет будет иметь право инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие."В случае принятия Государственным советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Госдуму", — говорится в документе.Также Госсовет сможет инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, предложенный президентом законопроект дает определение понятию "единая публичная власть".В состав Госсовета войдут, помимо президента, который будет являться его председателем, председатели правительства, Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента, главы регионов. Также по решению президента в его состав могут быть включены представители парламентских партий, местного самоуправления и "иные лица"."Существенное расширение полномочий"Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в комментарии РИА Новости отметил, что документ существенно расширяет задачи этого органа и укрепляет его функции по обеспечению согласованной работы всех уровней власти."В случае принятия закона, региональные власти получают дополнительные возможности по выражению своих интересов на федеральном уровне, появятся новые инструменты консолидации и координации усилий органов власти всех уровней, направленных на решение общенациональных задач", — пояснил он.Клишас подчеркнул, что предусмотренное законопроектом рассмотрение показателей эффективности деятельности глав регионов и муниципальных образований в рамках деятельности Госсовета призвано повысить качество работы региональных и местных властей.Как отметил сенатор, ключевым положением законопроекта является определение статуса Госсовета как конституционного государственного органа.Совет Федерации, добавил он, успеет рассмотреть и одобрить закон о Госсовете до конца года.По действующему законодательству Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Двадцатилетие подписания указа президента Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. В связи с принятием поправок к Конституции этот орган приобретает новый статус.
https://ria.ru/20201013/gossovet-1579613684.html
https://ria.ru/20200706/1573973995.html
https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html
Иван Драго
"Мы верно уж поладим, коль в госсовет засядем". Работает парень, не даром хлеб жует.
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Kalaschnikow Pagrieziens
Да и не говорите, даже либералы про свои дома , детей и недвижимость за рубежом не говорят, молчат как рыбы, но любят полаять на других....
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.
Членам Госсовета запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. Председатель и члены этой структуры будут участвовать в его работе на общественных началах.
"Основными задачами Госсовета являются <...> обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации", — говорится в законопроекте.
Этот орган будет состоять из президиума, состав которого будет определять глава государства, и комиссий, также в нем могут быть созданы рабочие группы. Госсовет будет иметь право инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие.
"В случае принятия Государственным советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Госдуму", — говорится в документе.
Также Госсовет сможет инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Кроме того, предложенный президентом законопроект дает определение понятию "единая публичная власть".
В состав Госсовета войдут, помимо президента, который будет являться его председателем, председатели правительства, Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента, главы регионов. Также по решению президента в его состав могут быть включены представители парламентских партий, местного самоуправления и "иные лица".
"Существенное расширение полномочий"
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в комментарии РИА Новости отметил, что документ существенно расширяет задачи этого органа и укрепляет его функции по обеспечению согласованной работы всех уровней власти.
"В случае принятия закона, региональные власти получают дополнительные возможности по выражению своих интересов на федеральном уровне, появятся новые инструменты консолидации и координации усилий органов власти всех уровней, направленных на решение общенациональных задач", — пояснил он.
Клишас подчеркнул, что предусмотренное законопроектом рассмотрение показателей эффективности деятельности глав регионов и муниципальных образований в рамках деятельности Госсовета призвано повысить качество работы региональных и местных властей.
Как отметил сенатор, ключевым положением законопроекта является определение статуса Госсовета как конституционного государственного органа.
Совет Федерации, добавил он, успеет рассмотреть и одобрить закон о Госсовете до конца года.
По действующему законодательству Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Двадцатилетие подписания указа президента Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. В связи с принятием поправок к Конституции этот орган приобретает новый статус.