https://ria.ru/20201014/gossovet-1579833864.html

Путин внес в Госдуму проект о статусе и полномочиях Госсовета

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:56

2020-10-14T18:56

2020-10-14T21:29

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.Членам Госсовета запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. Председатель и члены этой структуры будут участвовать в его работе на общественных началах."Основными задачами Госсовета являются <...> обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации", — говорится в законопроекте.Этот орган будет состоять из президиума, состав которого будет определять глава государства, и комиссий, также в нем могут быть созданы рабочие группы. Госсовет будет иметь право инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие."В случае принятия Государственным советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Госдуму", — говорится в документе.Также Госсовет сможет инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, предложенный президентом законопроект дает определение понятию "единая публичная власть".В состав Госсовета войдут, помимо президента, который будет являться его председателем, председатели правительства, Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента, главы регионов. Также по решению президента в его состав могут быть включены представители парламентских партий, местного самоуправления и "иные лица"."Существенное расширение полномочий"Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в комментарии РИА Новости отметил, что документ существенно расширяет задачи этого органа и укрепляет его функции по обеспечению согласованной работы всех уровней власти."В случае принятия закона, региональные власти получают дополнительные возможности по выражению своих интересов на федеральном уровне, появятся новые инструменты консолидации и координации усилий органов власти всех уровней, направленных на решение общенациональных задач", — пояснил он.Клишас подчеркнул, что предусмотренное законопроектом рассмотрение показателей эффективности деятельности глав регионов и муниципальных образований в рамках деятельности Госсовета призвано повысить качество работы региональных и местных властей.Как отметил сенатор, ключевым положением законопроекта является определение статуса Госсовета как конституционного государственного органа.Совет Федерации, добавил он, успеет рассмотреть и одобрить закон о Госсовете до конца года.По действующему законодательству Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Двадцатилетие подписания указа президента Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. В связи с принятием поправок к Конституции этот орган приобретает новый статус.

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Иван Драго "Мы верно уж поладим, коль в госсовет засядем". Работает парень, не даром хлеб жует. 265

Kalaschnikow Pagrieziens Да и не говорите, даже либералы про свои дома , детей и недвижимость за рубежом не говорят, молчат как рыбы, но любят полаять на других.... 160

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, политика