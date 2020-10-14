Лавров: у России иногда возникает вопрос, можно ли иметь дело с ЕС
11:33 14.10.2020 (обновлено: 11:42 14.10.2020)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что у России иногда возникает вопрос, можно ли вообще иметь дело с Евросоюзом.
"У нас тогда возникает вопрос не просто о том, возможен ли бизнес, как обычно, а о том, возможен ли бизнес вообще с Евросоюзом, который не просто свысока, а достаточно высокомерно и, я бы сказал, аррогантно посматривает на Россию, требуя от нас отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная конституция, собственные законы", - добавил он.
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
7 октября, 20:40АкцентыВ этом он не "Новичок": ЕС накажет Россию санкциями из-за НавальногоОни говорят: расследуйте. Им отвечают: нет оснований. Они опять: зато у нас есть. Им на это: так дайте нам. А они ни в какую. Зато санкции уже готовы. Их в отношении России ввести намного проще, чем здравый смысл в ситуацию с Навальным.