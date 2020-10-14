Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/es-1579725082.html
Лавров: у России иногда возникает вопрос, можно ли иметь дело с ЕС
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что у России иногда возникает вопрос, можно ли вообще иметь дело с Евросоюзом. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:33
2020-10-14T11:42
госпитализация алексея навального
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_7cbc2aa490d7d135c36553da4e656561.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> сказал, что у России иногда возникает вопрос, можно ли вообще иметь дело с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>."Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная конституция, собственные законы", - добавил он.Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время глава дипломатии Евросоюза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/sanktsii-1578717856.html
Уверен, европейцев одолевают те же сомнения Сергей Викторович.
17
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_464:0:2563:1574_1400x0_80_0_0_dd105db7c945f21fe9023e03087790fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, евросоюз, в мире

Лавров: у России иногда возникает вопрос, можно ли иметь дело с ЕС

11:33 14.10.2020 (обновлено: 11:42 14.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что у России иногда возникает вопрос, можно ли вообще иметь дело с Евросоюзом.

"У нас тогда возникает вопрос не просто о том, возможен ли бизнес, как обычно, а о том, возможен ли бизнес вообще с Евросоюзом, который не просто свысока, а достаточно высокомерно и, я бы сказал, аррогантно посматривает на Россию, требуя от нас отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

"Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная конституция, собственные законы", - добавил он.
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 20:40Акценты
В этом он не "Новичок": ЕС накажет Россию санкциями из-за НавальногоОни говорят: расследуйте. Им отвечают: нет оснований. Они опять: зато у нас есть. Им на это: так дайте нам. А они ни в какую. Зато санкции уже готовы. Их в отношении России ввести намного проще, чем здравый смысл в ситуацию с Навальным.
 
Обсудить8
Госпитализация Алексея НавальногоБольшое интервью Сергея ЛавроваСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния