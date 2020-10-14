https://ria.ru/20201014/es-1579725082.html

Лавров: у России иногда возникает вопрос, можно ли иметь дело с ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что у России иногда возникает вопрос, можно ли вообще иметь дело с Евросоюзом. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:33

2020-10-14T11:33

2020-10-14T11:42

госпитализация алексея навального

большое интервью сергея лаврова

сергей лавров

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> сказал, что у России иногда возникает вопрос, можно ли вообще иметь дело с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>."Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная конституция, собственные законы", - добавил он.Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время глава дипломатии Евросоюза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/sanktsii-1578717856.html

Василий Кнутт Уверен, европейцев одолевают те же сомнения Сергей Викторович. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, евросоюз, в мире