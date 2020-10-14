https://ria.ru/20201014/dialog-1579750829.html
В Кремле назвали отсутствие диалога с Евросоюзом "танго в одиночку"
В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:18
2020-10-14T13:18
2020-10-14T15:26
россия
евросоюз
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Заявление прозвучало на фоне информации о введении Брюсселем новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. По данным СМИ, в список попали шесть граждан и одна компания.Глава российской дипломатии Сергей Лавров уже прокомментировал, что ответ Москвы будет зеркальным.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию. <em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201013/dialog-1579671074.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
Апанасий Кикин
А что конкретно хочет Россия от Евросоюза? Чтобы они нефть покупали по 300 долларов за баррель?
66
ludmila emaletdinova
Я бы это назвала как фильм Ларса Фон Триера "Танцующая в темноте". Европа зашоренная. она не видет или физически не может видеть под влиянием США ни каких доказательств.
18
21
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается", — добавил он.
Заявление прозвучало на фоне информации о введении Брюсселем новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. По данным СМИ, в список попали шесть граждан и одна компания.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров уже прокомментировал, что ответ Москвы будет зеркальным.
Инцидент с Алексеем Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию
, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.