Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/dialog-1579750829.html
В Кремле назвали отсутствие диалога с Евросоюзом "танго в одиночку"
В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:18
2020-10-14T15:26
россия
евросоюз
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Заявление прозвучало на фоне информации о введении Брюсселем новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. По данным СМИ, в список попали шесть граждан и одна компания.Глава российской дипломатии Сергей Лавров уже прокомментировал, что ответ Москвы будет зеркальным.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию. <em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201013/dialog-1579671074.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
А что конкретно хочет Россия от Евросоюза? Чтобы они нефть покупали по 300 долларов за баррель?
66
Я бы это назвала как фильм Ларса Фон Триера "Танцующая в темноте". Европа зашоренная. она не видет или физически не может видеть под влиянием США ни каких доказательств.
18
21
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_fe68f9c404233971e0e67060dab0e829.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, дмитрий песков, в мире

В Кремле назвали отсутствие диалога с Евросоюзом "танго в одиночку"

13:18 14.10.2020 (обновлено: 15:26 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается", — добавил он.
Заявление прозвучало на фоне информации о введении Брюсселем новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. По данным СМИ, в список попали шесть граждан и одна компания.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров уже прокомментировал, что ответ Москвы будет зеркальным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:47
Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 11:11Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Обсудить21
РоссияЕвросоюзДмитрий ПесковВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния