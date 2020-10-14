https://ria.ru/20201014/dialog-1579750829.html

В Кремле назвали отсутствие диалога с Евросоюзом "танго в одиночку"

В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:18

2020-10-14T13:18

2020-10-14T15:26

россия

евросоюз

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В Кремле выступают за диалог с Евросоюзом, однако он должен основываться на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Заявление прозвучало на фоне информации о введении Брюсселем новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. По данным СМИ, в список попали шесть граждан и одна компания.Глава российской дипломатии Сергей Лавров уже прокомментировал, что ответ Москвы будет зеркальным.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию. <em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201013/dialog-1579671074.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

Апанасий Кикин А что конкретно хочет Россия от Евросоюза? Чтобы они нефть покупали по 300 долларов за баррель? 66

ludmila emaletdinova Я бы это назвала как фильм Ларса Фон Триера "Танцующая в темноте". Европа зашоренная. она не видет или физически не может видеть под влиянием США ни каких доказательств. 18

21

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, дмитрий песков, в мире