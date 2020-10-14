В Ленинградской области пропали трое школьников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства исчезновения трех 13-летних подростков из поселка Саперное Приозерского района Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственным отделом по городу Приозерск СУСК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет, которые 13 октября 2020 года ушли гулять и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователями проверяются места возможного нахождения детей, выясняются все обстоятельства произошедшего.