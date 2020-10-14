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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/bpla-1579819832.html
Баку опроверг заявление Еревана о ранении подростка из-за атаки БПЛА
Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ранении подростка из-за атаки беспилотника азербайджанских ВС на территории Армении. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:50
2020-10-14T17:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорный карабах
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ранении подростка из-за атаки беспилотника азербайджанских ВС на территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Ранее пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян сообщила, что на армянской территории в результате атаки азербайджанского беспилотника ранен 14-летний подросток.По данным ведомства, "ударные БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, используются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана". "Азербайджанская армия не применяет оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков", - заявили в минобороны.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html
нагорный карабах
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минобороны азербайджана, обсе, нагорный карабах, сша, армения, в мире

Баку опроверг заявление Еревана о ранении подростка из-за атаки БПЛА

17:50 14.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа
 Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 14 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ранении подростка из-за атаки беспилотника азербайджанских ВС на территории Армении.
Ранее пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян сообщила, что на армянской территории в результате атаки азербайджанского беспилотника ранен 14-летний подросток.
"Армения, используя все возможные и невозможные способы, продолжает распространять ложную информацию для общественности. Очередной дезинформацией стало сообщение о том, что якобы 14-летий подросток, имя и фамилия которого не указывается, получил ранения в результате удара азербайджанского БПЛА", - заявляется в релизе оборонного ведомства.
По данным ведомства, "ударные БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, используются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана". "Азербайджанская армия не применяет оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков", - заявили в минобороны.
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорный КарабахСШААрменияВ мире
 
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