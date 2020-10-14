https://ria.ru/20201014/bpla-1579819832.html

Баку опроверг заявление Еревана о ранении подростка из-за атаки БПЛА

Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ранении подростка из-за атаки беспилотника азербайджанских ВС на территории Армении. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:50

2020-10-14T17:50

2020-10-14T17:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорный карабах

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ранении подростка из-за атаки беспилотника азербайджанских ВС на территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Ранее пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян сообщила, что на армянской территории в результате атаки азербайджанского беспилотника ранен 14-летний подросток.По данным ведомства, "ударные БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, используются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана". "Азербайджанская армия не применяет оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков", - заявили в минобороны.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html

нагорный карабах

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорный карабах, сша, армения, в мире