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https://ria.ru/20201014/bandy-1579687708.html
Латышские эсэсовцы после войны объединялись в банды "лесных братьев"
Латышские каратели, в годы Великой Отечественной войны в рядах эсэсовцев участвовавшие в геноциде мирных граждан, после войны объединялись в банды "лесных... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:15
2020-10-14T14:58
75 лет великой победы
жестяная горка
россия
без срока давности
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
латвия
белоруссия
новгородская область
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Латышские каратели, в годы Великой Отечественной войны в рядах эсэсовцев участвовавшие в геноциде мирных граждан, после войны объединялись в банды "лесных братьев" и под руководством бывших гитлеровских диверсантов продолжали систематический террор в отношении жителей Латвийской ССР — об этом свидетельствуют архивные материалы управления ФСБ по <a href="https://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast" target="_blank">Владимирской области</a>, с которыми ознакомилось РИА Новости.Речь, в частности, идет об обвинительном заключении, вынесенном Министерством государственной безопасности Латвийской ССР в декабре 1948 года в отношении почти 20 человек. Их обвиняли в измене Родине, совершении терактов и призывах к свержению государственного строя.Диверсии, террор и массовые убийстваКак отмечалось в обвинении, после разгрома гитлеровской <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на территории Курляндии (западная часть <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>) остались многие нацистские каратели, диверсанты и террористы. Перейдя на нелегальное положение, они объединялись в банды, чтобы продолжать борьбу против СССР.Одна из таких банд действовала на территории Кулдигского и некоторых других уездов Курляндии. Ее возглавлял Юрис Круст — бывший член разведывательно-диверсионной организации "Ягдфербанд-СС Остланд", созданной в годы войны для подрывной работы. Организация комплектовалась членами латышских формирований, входивших в состав курляндской группировки немецких войск, участниками военно-фашистской организации "Айзсарги", полицейскими и немецкими пособниками. Подавляющее большинство из них прошло подготовку в германских разведывательных школах и на специальных курсах при штабе Латышского легиона СС.В 1947-1948 годах к банде Круста присоединились бывшие служащие гитлеровской полиции Янис Штраус и Арвид Фрейманис, а также Викентий Папиньш, дезертировавший из Советской армии.Только за эти два года банда Круста совершила более 50 терактов и нападений. Так, в мае 1947-го бандиты убили участкового милиции Лутринськой волости Кулдигского уезда Бумелиса, в августе — офицера Советской армии Зайкова, а в сентябре намеревались уничтожить министра совхозов Латвийской ССР Вациетиса, но по ошибке напали на машину Министерства государственной безопасности ЛатССР и убили одного человека.В ноябре бандиты Круста совершили налет на хутор в Кулдигском уезде, где убили председателя волостного исполнительного комитета, участкового уполномоченного милиции и трех советских активистов, ранили шесть человек, из которых двое затем умерли.В апреле 1948-го та же банда зверски повесила депутата Яунмуйжского сельсовета Лутриньской волости Бабриса, расстреляла двоих комсомольцев и депутата того же сельсовета.В начале мая Фрейманис вышел из банды Круста и организовал свою террористическую группировку, в которую вошли Штраус и Папиньш. В июне банду Фрейманиса обезвредило латвийское МГБ.Добровольный путь в карателиВ обвинении приводились подробности биографии бандитов.Так, Фрейманис во время войны служил в нацистских карательных органах. В конце июня 1941-го он добровольно вступил в военизированную организацию "Самоохрана". Ее составляли латыши, служившие гитлеровцам и участвовавшие в массовых убийствах мирных граждан на оккупированных советских территориях.После реорганизации "Самоохраны" Фрейманиса назначили в полицию. "Находясь на службе в полиции, Фрейманис неоднократно участвовал в массовых расстрелах советских граждан еврейской национальности и советских активистов. В июле — августе 1941 года при его непосредственном участии было расстреляно свыше 500 человек советских граждан", — говорилось в обвинении.После разгрома гитлеровцев Фрейманис перешел на нелегальное положение, а в декабре 1946-го присоединился к банде, которой командовал бывший руководитель "Ягдфербанд-СС Остланд" гауптштурмфюрер CC Борис Янкавс. Вместе с этой бандой Фрейманис неоднократно участвовал в убийствах, грабежах и других преступлениях.Что касается Яниса Штрауса, то он в 1941 году также добровольно вступил в "Самоохрану" и неоднократно участвовал в массовых расстрелах евреев."Так, в конце июня 1941 года Штраус принимал участие в расстреле группы евреев в количестве до 150 человек, в числе которых находились старики, женщины и дети разных возрастов", — говорилось в обвинении. Осенью того же года, после реорганизации "Самоохраны", Штраус перешел на службу в команду Службы безопасности СД по охране концлагерей и также неоднократно участвовал в расстрелах советских патриотов. После разгрома гитлеровцев ушел в подполье.В обвинении приведены данные и на Викентия Папиньша. Он в 1944 году добровольно вступил в легион СС и неоднократно участвовал в боях против советских войск. После войны Папиньш некоторое время провел в лагере для военнопленных, а в 1946-м его зачислили в ряды Советской армии, откуда он впоследствии дезертировал.По делу банды Круста — Фрейманиса проходило более полутора десятков пособников, в том числе некие Матис Донис и Янис Огулис. Донис в годы войны служил в "Самоохране", участвовал в арестах и расстрелах советских граждан, нес охранную и патрульную службу. Огулис тоже состоял в "Самоохране", охранял военные объекты в немецком тылу и выполнял другие полицейские функции.Многие каратели из "Самоохраны" служили в Латышском легионе СС, который причастен к многочисленным военным преступлениям и преступлениям против человечности.Это, в частности, карательная операция "Зимнее волшебство", которая проводилась в феврале — марте 1943 года на территории <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> и на севере <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Тогда каратели уничтожили сотни деревень и тысячи мирных жителей.Латышские каратели действовали и в других областях СССР. Так, в мае прошлого года Следственный комитет открыл уголовное дело по факту геноцида в 1941-1943 годах в деревне Жестяная Горка и селе Черное в <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>.Там в годы войны каратели проводили массовые расстрелы и казни. Весной 2019 года поисковики экспедиции "Долина" нашли в этих местах останки более 500 человек: 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.В 1942 году для массового убийства советских граждан нацисты сформировали "тайлькоманду" полиции безопасности и СД под командованием офицеров немецкого и австрийского происхождения. В нее входили более 20 человек, в том числе выходцы из Латвии. Организатором расправ стал немецкий генерал Герцог Курт, которого в декабре 1947 года трибунал Ленинградского военного округа приговорил к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Однако непосредственных исполнителей преступлений к ответственности не привлекали.
https://ria.ru/20200605/1572518223.html
https://ria.ru/20201014/genotsid-1579678028.html
https://ria.ru/20200316/1568672031.html
https://ria.ru/20200703/1573843867.html
Латышы, посмотрите сколько новых «героев» вам нашли. Не забудьте памятник им поставить.
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11
жестяная горка
россия
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латвия
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жестяная горка, россия, без срока давности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, латвия, белоруссия, новгородская область, происшествия

Латышские эсэсовцы после войны объединялись в банды "лесных братьев"

07:15 14.10.2020 (обновлено: 14:58 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУчастники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников у памятника Свободы в Риге
Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Латышские каратели, в годы Великой Отечественной войны в рядах эсэсовцев участвовавшие в геноциде мирных граждан, после войны объединялись в банды "лесных братьев" и под руководством бывших гитлеровских диверсантов продолжали систематический террор в отношении жителей Латвийской ССР — об этом свидетельствуют архивные материалы управления ФСБ по Владимирской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь, в частности, идет об обвинительном заключении, вынесенном Министерством государственной безопасности Латвийской ССР в декабре 1948 года в отношении почти 20 человек. Их обвиняли в измене Родине, совершении терактов и призывах к свержению государственного строя.
© УФСБ России по Владимирской областиАрхивные материалы по делу "лесных братьев", действовавших в послевоенные годы на территории Латвийской ССР
Архивные материалы по делу лесных братьев, действовавших в послевоенные годы на территории Латвийской ССР - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© УФСБ России по Владимирской области
Архивные материалы по делу "лесных братьев", действовавших в послевоенные годы на территории Латвийской ССР

Диверсии, террор и массовые убийства

Как отмечалось в обвинении, после разгрома гитлеровской Германии на территории Курляндии (западная часть Латвии) остались многие нацистские каратели, диверсанты и террористы. Перейдя на нелегальное положение, они объединялись в банды, чтобы продолжать борьбу против СССР.
Одна из таких банд действовала на территории Кулдигского и некоторых других уездов Курляндии. Ее возглавлял Юрис Круст — бывший член разведывательно-диверсионной организации "Ягдфербанд-СС Остланд", созданной в годы войны для подрывной работы. Организация комплектовалась членами латышских формирований, входивших в состав курляндской группировки немецких войск, участниками военно-фашистской организации "Айзсарги", полицейскими и немецкими пособниками. Подавляющее большинство из них прошло подготовку в германских разведывательных школах и на специальных курсах при штабе Латышского легиона СС.
© УФСБ России по Владимирской областиАрхивные материалы по делу "лесных братьев", действовавших в послевоенные годы на территории Латвийской ССР
Архивные материалы по делу лесных братьев, действовавших в послевоенные годы на территории Латвийской ССР - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© УФСБ России по Владимирской области
Архивные материалы по делу "лесных братьев", действовавших в послевоенные годы на территории Латвийской ССР
В 1947-1948 годах к банде Круста присоединились бывшие служащие гитлеровской полиции Янис Штраус и Арвид Фрейманис, а также Викентий Папиньш, дезертировавший из Советской армии.
Только за эти два года банда Круста совершила более 50 терактов и нападений. Так, в мае 1947-го бандиты убили участкового милиции Лутринськой волости Кулдигского уезда Бумелиса, в августе — офицера Советской армии Зайкова, а в сентябре намеревались уничтожить министра совхозов Латвийской ССР Вациетиса, но по ошибке напали на машину Министерства государственной безопасности ЛатССР и убили одного человека.
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В ноябре бандиты Круста совершили налет на хутор в Кулдигском уезде, где убили председателя волостного исполнительного комитета, участкового уполномоченного милиции и трех советских активистов, ранили шесть человек, из которых двое затем умерли.
В апреле 1948-го та же банда зверски повесила депутата Яунмуйжского сельсовета Лутриньской волости Бабриса, расстреляла двоих комсомольцев и депутата того же сельсовета.
В начале мая Фрейманис вышел из банды Круста и организовал свою террористическую группировку, в которую вошли Штраус и Папиньш. В июне банду Фрейманиса обезвредило латвийское МГБ.

Добровольный путь в каратели

В обвинении приводились подробности биографии бандитов.
Так, Фрейманис во время войны служил в нацистских карательных органах. В конце июня 1941-го он добровольно вступил в военизированную организацию "Самоохрана". Ее составляли латыши, служившие гитлеровцам и участвовавшие в массовых убийствах мирных граждан на оккупированных советских территориях.
После реорганизации "Самоохраны" Фрейманиса назначили в полицию. "Находясь на службе в полиции, Фрейманис неоднократно участвовал в массовых расстрелах советских граждан еврейской национальности и советских активистов. В июле — августе 1941 года при его непосредственном участии было расстреляно свыше 500 человек советских граждан", — говорилось в обвинении.
После разгрома гитлеровцев Фрейманис перешел на нелегальное положение, а в декабре 1946-го присоединился к банде, которой командовал бывший руководитель "Ягдфербанд-СС Остланд" гауптштурмфюрер CC Борис Янкавс. Вместе с этой бандой Фрейманис неоднократно участвовал в убийствах, грабежах и других преступлениях.
Что касается Яниса Штрауса, то он в 1941 году также добровольно вступил в "Самоохрану" и неоднократно участвовал в массовых расстрелах евреев.
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"Так, в конце июня 1941 года Штраус принимал участие в расстреле группы евреев в количестве до 150 человек, в числе которых находились старики, женщины и дети разных возрастов", — говорилось в обвинении. Осенью того же года, после реорганизации "Самоохраны", Штраус перешел на службу в команду Службы безопасности СД по охране концлагерей и также неоднократно участвовал в расстрелах советских патриотов. После разгрома гитлеровцев ушел в подполье.
В обвинении приведены данные и на Викентия Папиньша. Он в 1944 году добровольно вступил в легион СС и неоднократно участвовал в боях против советских войск. После войны Папиньш некоторое время провел в лагере для военнопленных, а в 1946-м его зачислили в ряды Советской армии, откуда он впоследствии дезертировал.
По делу банды Круста — Фрейманиса проходило более полутора десятков пособников, в том числе некие Матис Донис и Янис Огулис. Донис в годы войны служил в "Самоохране", участвовал в арестах и расстрелах советских граждан, нес охранную и патрульную службу. Огулис тоже состоял в "Самоохране", охранял военные объекты в немецком тылу и выполнял другие полицейские функции.
Многие каратели из "Самоохраны" служили в Латышском легионе СС, который причастен к многочисленным военным преступлениям и преступлениям против человечности.
Это, в частности, карательная операция "Зимнее волшебство", которая проводилась в феврале — марте 1943 года на территории Псковской области и на севере Белоруссии. Тогда каратели уничтожили сотни деревень и тысячи мирных жителей.
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Латышские каратели действовали и в других областях СССР. Так, в мае прошлого года Следственный комитет открыл уголовное дело по факту геноцида в 1941-1943 годах в деревне Жестяная Горка и селе Черное в Новгородской области.
Там в годы войны каратели проводили массовые расстрелы и казни. Весной 2019 года поисковики экспедиции "Долина" нашли в этих местах останки более 500 человек: 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.
В 1942 году для массового убийства советских граждан нацисты сформировали "тайлькоманду" полиции безопасности и СД под командованием офицеров немецкого и австрийского происхождения. В нее входили более 20 человек, в том числе выходцы из Латвии. Организатором расправ стал немецкий генерал Герцог Курт, которого в декабре 1947 года трибунал Ленинградского военного округа приговорил к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Однако непосредственных исполнителей преступлений к ответственности не привлекали.
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75 лет Великой ПобедыЖестяная ГоркаРоссияБез срока давностиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЛатвияБелоруссияНовгородская областьПроисшествия
 
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