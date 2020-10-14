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https://ria.ru/20201014/balet-1579721969.html
Международный фестиваль танца Context. Diana Vishneva начинается в Москве
Открытие восьмого международного фестиваля современного танца Context. Diana Vishneva состоится на сцене московского театра "Гоголь-центр" в среду, сообщили РИА РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:29
2020-10-14T11:29
культура
балет
новости культуры
гоголь-центр
диана вишнева
москва
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Открытие восьмого международного фестиваля современного танца Context. Diana Vishneva состоится на сцене московского театра "Гоголь-центр" в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.Откроется фестиваль вечером молодых хореографов, где будут определены лауреаты и главный победитель конкурса.В конкурсной части представят свои работы финалисты: Нурбек Батулла (Казань), Игорь Булыцын (Екатеринбург), Эрнест Нургали (Санкт-Петербург), Ольга Рыжова (Воронеж) и Ирина Сергеева (Санкт-Петербург).Оценивать работы будет жюри в составе: худрук балета Музыкального театра Лоран Илер, худрук Челябинского театра современного танца Ольга Пона, художественный директор фестиваля Диана Вишнева. Жюри выберет победителя, который получит главный приз – гранд на стажировку в одной из ведущих компаний или школ современного танца. Также будет вручена премия "Вне границ" и определятся обладатели приза зрительских симпатий.Вечер молодых хореографов будет посвящен памяти Пины Бауш, которой в этом году исполнилось бы 80 лет.Показы вечера молодых хореографов также состоятся 15 октября.Во второй части вечера зрителей ждут две премьеры от участников конкурса прошлых лет - Павла Глухова и Кирилла Радева.Продолжит фестиваль 16 и 17 октября в пространстве "Хлебозавод" в Москве и 21 в Санкт-Петербурге спектакль "Воздух" молодого хореографа Ольги Лобовкиной. Пространство постановки "Воздух" делится на сценические зоны, в которых артисты перемещаются по ходу действия, а зрителям предлагают следовать за ними.Одним из центральных событий фестиваля станет премьера балетов "Шехерезада" и "Шут" Пермского театра оперы и балета в хореографии Алексея Мирошниченко. Главные партии в "Шехерезаде" исполнят Диана Вишнева и Денис Савин (ГАБТ).
https://ria.ru/20200819/1575970869.html
https://ria.ru/20201002/melnikov-1577940242.html
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балет, новости культуры, гоголь-центр, диана вишнева, москва, санкт-петербург

Международный фестиваль танца Context. Diana Vishneva начинается в Москве

11:29 14.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиана Вишнева
Диана Вишнева - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Открытие восьмого международного фестиваля современного танца Context. Diana Vishneva состоится на сцене московского театра "Гоголь-центр" в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
Откроется фестиваль вечером молодых хореографов, где будут определены лауреаты и главный победитель конкурса.
В конкурсной части представят свои работы финалисты: Нурбек Батулла (Казань), Игорь Булыцын (Екатеринбург), Эрнест Нургали (Санкт-Петербург), Ольга Рыжова (Воронеж) и Ирина Сергеева (Санкт-Петербург).
Оценивать работы будет жюри в составе: худрук балета Музыкального театра Лоран Илер, худрук Челябинского театра современного танца Ольга Пона, художественный директор фестиваля Диана Вишнева. Жюри выберет победителя, который получит главный приз – гранд на стажировку в одной из ведущих компаний или школ современного танца. Также будет вручена премия "Вне границ" и определятся обладатели приза зрительских симпатий.
Вечер молодых хореографов будет посвящен памяти Пины Бауш, которой в этом году исполнилось бы 80 лет.
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19 августа, 11:01Культура
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Показы вечера молодых хореографов также состоятся 15 октября.
Во второй части вечера зрителей ждут две премьеры от участников конкурса прошлых лет - Павла Глухова и Кирилла Радева.
Продолжит фестиваль 16 и 17 октября в пространстве "Хлебозавод" в Москве и 21 в Санкт-Петербурге спектакль "Воздух" молодого хореографа Ольги Лобовкиной. Пространство постановки "Воздух" делится на сценические зоны, в которых артисты перемещаются по ходу действия, а зрителям предлагают следовать за ними.
Одним из центральных событий фестиваля станет премьера балетов "Шехерезада" и "Шут" Пермского театра оперы и балета в хореографии Алексея Мирошниченко. Главные партии в "Шехерезаде" исполнят Диана Вишнева и Денис Савин (ГАБТ).
Кристина Головачева, Москва - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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КультураБалетНовости культурыГоголь-центрДиана ВишневаМоскваСанкт-Петербург
 
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