Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/avariya-1579763491.html
На региональной трассе в Магаданской области вылилось десять тонн солярки
Около 10 тонн солярки вылилось на трассе в Магаданской области после ДТП, инспекторы управления Росприроднадзора Колымы проводят проверку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:12
2020-10-14T14:12
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_77ee68e1dd9e6411a4c55af6d6123588.jpg
<strong>МАГАДАН, 14 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова.</strong> Около 10 тонн солярки вылилось на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a> после ДТП, инспекторы управления <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> Колымы проводят проверку, сообщил РИА Новости старший госинспектор управления Олег Шейко.Как сообщала ранее пресс-служба регионального <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, авария произошла на перевале Гусакова на трассе Палатка – Кулу – Нексикан: перевернулась цистерна. Пострадавших нет. Ранее спасатели предупреждали о приходе мощного циклона в регион. Он принес обильные дожди в <a href="http://ria.ru/location_Magadan/" target="_blank" data-auto="true">Магадан</a>, а в центральных районах Колымы идет снег, местами метель. На перевалах гололед и слабая видимость.Ситуацию взяли на контроль в региональном МЧС. Спасатели нашли фирму-перевозчика, ответственную за разлив топлива. Ее обязали заняться ликвидацией последствий, рассказал РИА Новости начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха."Фирма ответственная найдена нами. Привлечены силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации. Будем смотреть и контролировать мероприятия по разливу. Дополнительно привлекли туда еще топливозаправщик для перекачки топлива. Также дополнительно привлекли туда девять человек", - сообщил Муха.
https://ria.ru/20201013/zagryaznenie-1579610915.html
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_b8d3e062559214ee5699071da4343be1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область, происшествия

На региональной трассе в Магаданской области вылилось десять тонн солярки

14:12 14.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 14 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Около 10 тонн солярки вылилось на трассе в Магаданской области после ДТП, инспекторы управления Росприроднадзора Колымы проводят проверку, сообщил РИА Новости старший госинспектор управления Олег Шейко.
Как сообщала ранее пресс-служба регионального МЧС, авария произошла на перевале Гусакова на трассе Палатка – Кулу – Нексикан: перевернулась цистерна. Пострадавших нет. Ранее спасатели предупреждали о приходе мощного циклона в регион. Он принес обильные дожди в Магадан, а в центральных районах Колымы идет снег, местами метель. На перевалах гололед и слабая видимость.
"Десять тонн солярки вылилось. Если говорить о последствиях для земли, почвы, она будет мертвая. В водные объекты если попадет, естественно, водным биологическим ресурсам тоже вред будет нанесен. Мы отберем пробы, если покажет какое-то загрязнение, будем делать выводы. Сейчас проводим проверку", - рассказал Шейко.
Ситуацию взяли на контроль в региональном МЧС. Спасатели нашли фирму-перевозчика, ответственную за разлив топлива. Ее обязали заняться ликвидацией последствий, рассказал РИА Новости начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха.
"Фирма ответственная найдена нами. Привлечены силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации. Будем смотреть и контролировать мероприятия по разливу. Дополнительно привлекли туда еще топливозаправщик для перекачки топлива. Также дополнительно привлекли туда девять человек", - сообщил Муха.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 16:43
Глава Камчатки предложил идею научного проекта по изучению загрязнения
 
Обсудить0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магаданская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния