https://ria.ru/20201014/avariya-1579763491.html

На региональной трассе в Магаданской области вылилось десять тонн солярки

Около 10 тонн солярки вылилось на трассе в Магаданской области после ДТП, инспекторы управления Росприроднадзора Колымы проводят проверку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:12

2020-10-14T14:12

2020-10-14T14:12

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магаданская область

происшествия

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<strong>МАГАДАН, 14 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова.</strong> Около 10 тонн солярки вылилось на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a> после ДТП, инспекторы управления <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> Колымы проводят проверку, сообщил РИА Новости старший госинспектор управления Олег Шейко.Как сообщала ранее пресс-служба регионального <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, авария произошла на перевале Гусакова на трассе Палатка – Кулу – Нексикан: перевернулась цистерна. Пострадавших нет. Ранее спасатели предупреждали о приходе мощного циклона в регион. Он принес обильные дожди в <a href="http://ria.ru/location_Magadan/" target="_blank" data-auto="true">Магадан</a>, а в центральных районах Колымы идет снег, местами метель. На перевалах гололед и слабая видимость.Ситуацию взяли на контроль в региональном МЧС. Спасатели нашли фирму-перевозчика, ответственную за разлив топлива. Ее обязали заняться ликвидацией последствий, рассказал РИА Новости начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха."Фирма ответственная найдена нами. Привлечены силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации. Будем смотреть и контролировать мероприятия по разливу. Дополнительно привлекли туда еще топливозаправщик для перекачки топлива. Также дополнительно привлекли туда девять человек", - сообщил Муха.

https://ria.ru/20201013/zagryaznenie-1579610915.html

магаданская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область, происшествия