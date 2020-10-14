В краевом кабмине заявили о предотвратимом характере аварии в Норильске
07:56 14.10.2020 (обновлено: 08:03 14.10.2020)
© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. ГМК "Норильский никель" мог не допустить аварии на ТЭЦ в Норильске, в результате которой вылилось более 20 тысяч тонн топлива, заявил глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин на совместном заседании профильных комитетов Совета федерации в Красноярске.
Делегация Совфеда посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.
"Причины аварии имели предотвратимый характер, будь это изношенность оборудования, халатность должностных лиц или даже таяние вечной мерзлоты. В силах и в воле "Норильского никеля" было не допустить такого развития событий. А все сказанное сегодня Андреем Ходосевичем (глава местного Ростехнадзора) говорит о системном характере нарушений требований промышленной безопасности на предприятии", - сказал Лапшин.
Ранее в своем выступлении глава территориального Ростехнадзора сообщил, что ведомство рассматривает несколько версий аварии, от климатических условий до нарушений при строительстве и эксплуатации.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.