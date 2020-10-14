https://ria.ru/20201014/avariya-1579690245.html

В краевом кабмине заявили о предотвратимом характере аварии в Норильске

ГМК "Норильский никель" мог не допустить аварии на ТЭЦ в Норильске, в результате которой вылилось более 20 тысяч тонн топлива, заявил глава правительства... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:56

2020-10-14T07:56

2020-10-14T08:03

разлив дизельного топлива в норильске

александр лапшин

гмк "норильский никель"

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

совет федерации рф

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_GMK_Norilskijj_nikel/" target="_blank" data-auto="true">ГМК "Норильский никель</a>" мог не допустить аварии на ТЭЦ в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, в результате которой вылилось более 20 тысяч тонн топлива, заявил глава правительства <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> Юрий Лапшин на совместном заседании профильных комитетов Совета федерации в Красноярске.Делегация Совфеда посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.Ранее в своем выступлении глава территориального Ростехнадзора сообщил, что ведомство рассматривает несколько версий аварии, от климатических условий до нарушений при строительстве и эксплуатации.Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20201014/avariya-1579690100.html

красноярский край

норильск

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, александр лапшин, гмк "норильский никель", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия