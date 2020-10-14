В "Норникеле" назвали сумму затрат на ликвидацию аварии в Норильске
07:50 14.10.2020 (обновлено: 07:55 14.10.2020)
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Компания "Норильский никель" потратила порядка 3 миллиардов рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил на совместном заседании профильных комитетов Совета федерации в Красноярске директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.
Делегация Совфеда посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.
"Мы потратили уже порядка 3 миллиардов в рамках ликвидации этой аварии. В период до 2020 года наши средние годовые операционные затраты составляли по норильскому дивизиону порядка 45 миллиардов. С 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, это только операционные, 58 миллиардов … Мы это сделали в рамках разработанных программ по всем предприятиям, расположенным в норильском промышленном районе, чтобы повысить надежность фондов сетей, всего оборудования", - сказал Уткин.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.