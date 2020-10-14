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В "Норникеле" назвали сумму затрат на ликвидацию аварии в Норильске
Компания "Норильский никель" потратила порядка 3 миллиардов рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил на совместном заседании... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:50
2020-10-14T07:55
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Компания "Норильский никель" потратила порядка 3 миллиардов рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, сообщил на совместном заседании профильных комитетов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета федерации</a> в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.Делегация Совфеда посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

В "Норникеле" назвали сумму затрат на ликвидацию аварии в Норильске

07:50 14.10.2020 (обновлено: 07:55 14.10.2020)
 
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Компания "Норильский никель" потратила порядка 3 миллиардов рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил на совместном заседании профильных комитетов Совета федерации в Красноярске директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.
Делегация Совфеда посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.
"Мы потратили уже порядка 3 миллиардов в рамках ликвидации этой аварии. В период до 2020 года наши средние годовые операционные затраты составляли по норильскому дивизиону порядка 45 миллиардов. С 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, это только операционные, 58 миллиардов … Мы это сделали в рамках разработанных программ по всем предприятиям, расположенным в норильском промышленном районе, чтобы повысить надежность фондов сетей, всего оборудования", - сказал Уткин.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФКрасноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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