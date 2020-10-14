https://ria.ru/20201014/avariya-1579690100.html

В "Норникеле" назвали сумму затрат на ликвидацию аварии в Норильске

Компания "Норильский никель" потратила порядка 3 миллиардов рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил на совместном заседании... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:50

2020-10-14T07:50

2020-10-14T07:55

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

совет федерации рф

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Компания "Норильский никель" потратила порядка 3 миллиардов рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, сообщил на совместном заседании профильных комитетов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета федерации</a> в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.Делегация Совфеда посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html

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красноярский край

норильск

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия