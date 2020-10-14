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https://ria.ru/20201014/apple-1579680372.html
Apple представила iPhone 12 с 5G и раскрыла цены в России
Компания Apple представила на презентации в США новые модели смартфона iPhone. В линейку аппаратов вошли iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T01:34
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apple iphone
apple ipad
apple
сша
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Компания Apple представила на презентации в США новые модели смартфона iPhone. В линейку аппаратов вошли iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.Главной особенностью новых смартфонов стала поддержка технологии беспроводных сетей 5G.Гаджет оснастили OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield. Смартфон стал на 11 процентов тоньше, на 15 процентов легче своего предшественника.Отличительной чертой дизайна новых устройств стали плоские края, благодаря чему гаджеты напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также современное поколение <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank">iPad</a>.Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.От предыдущей модели iPhone 12 унаследовал двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max получил третью камеру для телефотосъемки.Камера также получила новую функцию Smart HDR 3. Благодаря ей появится возможность делать фотографии против источников света. Кроме того, камера iPhone улучшит свои способности в ночной съемке.Для профессиональной обработки фотографий разработчики создали новый режим Apple ProRAW, который расширит возможности для редактуры снимков.Другой особенностью линейки станет система питания. Благодаря магнитному коннектору смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем.Гаджеты "топовой" версии линейки iPhone 12 Pro Max будут доступны в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.Продажи новых смартфонов начнутся в России с 23 октября, <a href="https://ria.ru/20201013/iphone-1579663403.html" target="_blank">самая дешевая модель </a>будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей.Ранее сообщалось, что россияне начали продавать места в очереди для покупки смартфонов. Подобные объявлении появились на сайтах интернет-объявлений, например, на онлайн-сервисе "Авито". Стоимость места в очереди варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201013/telefon-1579520923.html
https://ria.ru/20201013/apple-1579653176.html
https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html
Что тут можно сказать??? Псы - фас!!!
24
63 кремлеботов - дворняжек отметились )))
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сша
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60
apple iphone, apple ipad, apple, сша, технологии

Apple представила iPhone 12 с 5G и раскрыла цены в России

01:34 14.10.2020 (обновлено: 12:47 14.10.2020)
 
© AppleApple iPhone 12
Apple iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания Apple представила на презентации в США новые модели смартфона iPhone. В линейку аппаратов вошли iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Главной особенностью новых смартфонов стала поддержка технологии беспроводных сетей 5G.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 09:37
Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
Гаджет оснастили OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield. Смартфон стал на 11 процентов тоньше, на 15 процентов легче своего предшественника.
Отличительной чертой дизайна новых устройств стали плоские края, благодаря чему гаджеты напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также современное поколение iPad.
Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.
От предыдущей модели iPhone 12 унаследовал двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max получил третью камеру для телефотосъемки.
Apple HomePod mini - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 20:13РИА Наука
Apple показала новую умную колонку HomePod mini
Камера также получила новую функцию Smart HDR 3. Благодаря ей появится возможность делать фотографии против источников света. Кроме того, камера iPhone улучшит свои способности в ночной съемке.
Для профессиональной обработки фотографий разработчики создали новый режим Apple ProRAW, который расширит возможности для редактуры снимков.
Другой особенностью линейки станет система питания. Благодаря магнитному коннектору смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.
Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем.
Новые часы Apple Watch Series 4 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 11:23РИА Наука
Точность пульсоксиметра в новых часах Apple Watch подвергли сомнению
Гаджеты "топовой" версии линейки iPhone 12 Pro Max будут доступны в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.
Продажи новых смартфонов начнутся в России с 23 октября, самая дешевая модель будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что россияне начали продавать места в очереди для покупки смартфонов. Подобные объявлении появились на сайтах интернет-объявлений, например, на онлайн-сервисе "Авито". Стоимость места в очереди варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей.
Дорогой Mini и беспроводная зарядка: чем удивил iPhone 12
© REUTERS / Apple Inc.

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

Смартфон iPhone 12
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

Презентация смартфона iPhone 12
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
© Apple

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

Apple iPhone 12
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
© REUTERS / Apple Inc.

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

Презентация смартфона iPhone 12
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

Умная колонка HomePod mini
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Apple Inc.

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

Презентация смартфона iPhone 12
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

Презентация смартфона iPhone 12
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
 
Чат10
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