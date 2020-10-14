Apple представила iPhone 12 с 5G и раскрыла цены в России

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Компания Apple представила на презентации в США новые модели смартфона iPhone. В линейку аппаратов вошли iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.Главной особенностью новых смартфонов стала поддержка технологии беспроводных сетей 5G.Гаджет оснастили OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield. Смартфон стал на 11 процентов тоньше, на 15 процентов легче своего предшественника.Отличительной чертой дизайна новых устройств стали плоские края, благодаря чему гаджеты напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также современное поколение <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank">iPad</a>.Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.От предыдущей модели iPhone 12 унаследовал двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max получил третью камеру для телефотосъемки.Камера также получила новую функцию Smart HDR 3. Благодаря ей появится возможность делать фотографии против источников света. Кроме того, камера iPhone улучшит свои способности в ночной съемке.Для профессиональной обработки фотографий разработчики создали новый режим Apple ProRAW, который расширит возможности для редактуры снимков.Другой особенностью линейки станет система питания. Благодаря магнитному коннектору смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем.Гаджеты "топовой" версии линейки iPhone 12 Pro Max будут доступны в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.Продажи новых смартфонов начнутся в России с 23 октября, <a href="https://ria.ru/20201013/iphone-1579663403.html" target="_blank">самая дешевая модель </a>будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей.Ранее сообщалось, что россияне начали продавать места в очереди для покупки смартфонов. Подобные объявлении появились на сайтах интернет-объявлений, например, на онлайн-сервисе "Авито". Стоимость места в очереди варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей.
Гаджеты "топовой" версии линейки iPhone 12 Pro Max будут доступны в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.
Продажи новых смартфонов начнутся в России с 23 октября, самая дешевая модель будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что россияне начали продавать места в очереди для покупки смартфонов. Подобные объявлении появились на сайтах интернет-объявлений, например, на онлайн-сервисе "Авито". Стоимость места в очереди варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей.
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