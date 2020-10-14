Азербайджанский народ не является вражеским для армянского, заявил Алиев
11:13 14.10.2020 (обновлено: 12:22 14.10.2020)
БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского, и добавил, что "любая война заканчивается миром".
"У нас нет никаких изменений в отношении армян, которые живут в Карабахе. Азербайджан – многонациональная страна, тысячи армян живут в Баку и других частях Азербайджана. Они тоже наши граждане, это придает нам силы. Пусть они не волнуются, они будут жить лучше, безопаснее. Мы создадим там инфраструктуру, рабочие места… Мы не враги для армянского народа, любая война заканчивается миром", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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