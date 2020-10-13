https://ria.ru/20201013/zelenskiy-1579529434.html
Зеленский задаст украинцам "пять важных вопросов"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал "пять важных вопросов". РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:35
2020-10-13T10:35
2020-10-13T10:35
обсе
венецианская комиссия
бюро по демократическим институтам и правам человека
владимир зеленский
борис грызлов
луганская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал "пять важных вопросов".Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.Он также анонсировал "пять важных вопросов" к украинцам, но какие именно будут вопросы, не уточнил. "На избирательном участке 25 октября я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков с высоких кабинетов, не "независимых" экспертов с телешоу, не агентов других стран. Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты? Почему твое мнение важно? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина - это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - добавил президент.Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x7fc30a0/" target="_blank" data-auto="true">Венецианская комиссия</a> и Бюро по демократическим институтам и правам человека <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> подготовили свои выводы к законопроекту. В документе приветствовались усилия Украины, направленные на изменение своей правовой и институциональной основы в вопросе проведения национальных референдумов. Зеленский ранее заявлял, что Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме.Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.На Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности вступление в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, а также запуск рынка земли.В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
https://ria.ru/20201012/zelenskiy-1579378824.html
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/zelenskiy-1578919508.html
7
луганская область
украина
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, венецианская комиссия, бюро по демократическим институтам и правам человека, владимир зеленский, борис грызлов, луганская область, украина, в мире
КИЕВ, 13 окт – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал "пять важных вопросов".
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.
"Я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу, чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демоверсия народовластия, а его реальное введение стало нашей с тобой целью. Сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне. Но согласитесь, право народа Украины на собственное мнение - священное, ему не нужно благословение от политиков и ничего не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно", - сказал Зеленский в обращении к народу, его транслировал телеканал "Украина 24".
Он также анонсировал "пять важных вопросов" к украинцам, но какие именно будут вопросы, не уточнил. "На избирательном участке 25 октября я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков с высоких кабинетов, не "независимых" экспертов с телешоу, не агентов других стран. Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты? Почему твое мнение важно? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина - это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - добавил президент.
Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Венецианская комиссия
и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
подготовили свои выводы к законопроекту. В документе приветствовались усилия Украины, направленные на изменение своей правовой и институциональной основы в вопросе проведения национальных референдумов. Зеленский ранее заявлял, что Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме.
Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.
На Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности вступление в НАТО
, а также запуск рынка земли.
В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады
о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.