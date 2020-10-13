https://ria.ru/20201013/zagranpasport-1579501477.html
Эксперт рассказал, зачем нужен загранпаспорт на территории России
Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T03:14
2020-10-13T03:14
2020-10-13T03:14
наталия пшеничникова
россия
синергия
паспорт
общество
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Зачем нужен загранпаспорт на территории России?
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/state_regulation/20201013/832149762.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова.Так, закон позволяет применять загранпаспорт для идентификации личности по требованию сотрудника полиции. То есть загранпаспорт разрешается использовать вместо обычного в тех случаях, когда возникает необходимость сверить человека по фотографии. Этого бывает достаточно, так как документ содержит следующую информацию: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, порядковый номер, объясняет <a href="http://ria.ru/person_nataliya-pshenichnikova/" target="_blank">она</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталия пшеничникова, россия, синергия, паспорт, общество