https://ria.ru/20201013/zagranpasport-1579501477.html

Эксперт рассказал, зачем нужен загранпаспорт на территории России

Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T03:14

2020-10-13T03:14

2020-10-13T03:14

наталия пшеничникова

россия

синергия

паспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Зачем нужен загранпаспорт на территории России?

https://cdn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1400x0_80_0_0_759977d92d238f22f4ca1ce2a7958c07.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/state_regulation/20201013/832149762.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова.Так, закон позволяет применять загранпаспорт для идентификации личности по требованию сотрудника полиции. То есть загранпаспорт разрешается использовать вместо обычного в тех случаях, когда возникает необходимость сверить человека по фотографии. Этого бывает достаточно, так как документ содержит следующую информацию: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, порядковый номер, объясняет <a href="http://ria.ru/person_nataliya-pshenichnikova/" target="_blank">она</a>.

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия пшеничникова, россия, синергия, паспорт, общество