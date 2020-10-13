https://ria.ru/20201013/vzyatka-1579629102.html

В Казани главу отдела полиции разыскивают по подозрению во взяточничестве

Начальник казанского отдела полиции "Сафиуллина" Алексей Ершов объявлен в розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщил РИА... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:59

2020-10-13T17:59

2020-10-13T17:59

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Начальник казанского отдела полиции "Сафиуллина" Алексей Ершов объявлен в розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщил РИА Новости представитель следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Татарстану.По его информации, Ершов подозревается в нескольких эпизодах получения взятки, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено следственными органами 9 октября.Ранее по подозрению во взяточничестве был задержан и арестован замначальника ОП "Сафиуллина" Ильназ Ситдиков.В МВД по Татарстану сообщили, что в отношении сотрудника одного из отделов полиции <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и получении незаконного денежного вознаграждения, проводится проверка. Министром внутренних дел республики принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей."В случае установления вины он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в рамках законодательства. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - отметили в МВД.

https://ria.ru/20200929/vzyatka-1577952040.html

https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html

2

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия