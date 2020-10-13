В Казани главу отдела полиции разыскивают по подозрению во взяточничестве
КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости. Начальник казанского отдела полиции "Сафиуллина" Алексей Ершов объявлен в розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
"Ершов скрылся от следствия, и с 12 октября объявлен в розыск. Он подозревается в 10 эпизодах совершения преступлений", - сказал собеседник агентства.
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По его информации, Ершов подозревается в нескольких эпизодах получения взятки, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено следственными органами 9 октября.
Ранее по подозрению во взяточничестве был задержан и арестован замначальника ОП "Сафиуллина" Ильназ Ситдиков.
В МВД по Татарстану сообщили, что в отношении сотрудника одного из отделов полиции Казани, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и получении незаконного денежного вознаграждения, проводится проверка. Министром внутренних дел республики принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей.
"В случае установления вины он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в рамках законодательства. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - отметили в МВД.