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Выставка "ORЁLEXPO" поддержит отечественных производителей оружия
Международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2020", которая пройдет 15-18 октября в московском Гостином дворе, призвана, прежде всего, поддержать РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:01
2020-10-13T00:01
россия
оружие
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2020", которая пройдет 15-18 октября в московском Гостином дворе, призвана, прежде всего, поддержать отечественных производителей в этой сфере, сообщили организаторы выставки на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В выставке примут участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.Среди экспонентов в Гостином дворе будут присутствовать как крупные, так небольшие компании, которые пришли на рынок в этом году и готовы предложить свою продукцию. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа - экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы.Также в рамках выставки будет представлен большой инфраструктурный проект в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, который включает несколько разных стрельбищ в одном здании площадью 10 тысяч квадратных метров, магазины, арсеналы, аренду снаряжения, тренировочные базы и виртуальную реальность.Участник деловой программы, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович отметила перспективность развития рынка спортивной стрельбы и охоты с точки зрения въездного и внутреннего туризма.Как отметила программный директор выставки Ирина Гордина, выставка "ORЁLEXPO 2020" даст покупателям возможность напрямую пообщаться с производителями, даже с первыми лицами компаний. "На выставке можно будет купить не подлежащие лицензированию аксессуары, а оружие — выбрать и зарезервировать, чтобы впоследствии приобрести в магазинах. Это интересно с точки зрения того, что не надо бегать по всей Москве и сравнивать предложения — ведь на выставке можно узнать самое главное непосредственно от производителей. Причем, среди представленных моделей будут как доступные многим, так и уникальные — те, за которыми охотятся коллекционеры", — сказала она.Организаторы напомнили, что в соответствии с распоряжением мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> билеты на выставку уже можно купить на сайте онлайн, а все меры противоэпидемической безопасности будут строжайше соблюдаться, тем более, что площадь Гостиного двора позволяет соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20201009/vystavka-1579048738.html
россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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россия, оружие, новости компаний - экономика

Выставка "ORЁLEXPO" поддержит отечественных производителей оружия

00:01 13.10.2020
 
© Фото : пресс-служба выставки ORЁLEXPOОрганизаторы выставки "ORЁLEXPO" на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Организаторы выставки ORЁLEXPO на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : пресс-служба выставки ORЁLEXPO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2020", которая пройдет 15-18 октября в московском Гостином дворе, призвана, прежде всего, поддержать отечественных производителей в этой сфере, сообщили организаторы выставки на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В выставке примут участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.
© Фото : пресс-служба выставки ORЁLEXPOОрганизаторы выставки "ORЁLEXPO" на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Организаторы выставки ORЁLEXPO на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : пресс-служба выставки ORЁLEXPO
Организаторы выставки "ORЁLEXPO" на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня"

"Выставку важно провести именно сейчас, несмотря на все сложности, связанные с карантином. Пятнадцать лет мы проводили в Гостином дворе охотничью выставку, посвященную, в основном, продвижению импортных товаров. Сейчас пора обратить внимание на отечественных производителей. Именно сейчас!" — заявил организатор выставки и совладелец инфраструктурного проекта VaRMS Михаил Хубутия.

Среди экспонентов в Гостином дворе будут присутствовать как крупные, так небольшие компании, которые пришли на рынок в этом году и готовы предложить свою продукцию. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа - экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы.
"Особенной разработкой, которая будет представлена в этом году, является проект VaRms. Это уникальный случай, когда реальная и виртуальная выставки открываются в один день. Мы разместимся прямо на входе, и каждый желающий сможет, надев VR-шлем, посмотреть оружие, разобрать его, собрать, перейти в виртуальный тир, потренироваться, получить консультацию. Такое знакомство помогает лучше понять оружие, чем устные пояснения инструктора. Мы не меняем реальность таким способом, но мы дополняем ее", — рассказал технический директор проекта VaRms Аркадий Оверин.
Также в рамках выставки будет представлен большой инфраструктурный проект в Подмосковье, который включает несколько разных стрельбищ в одном здании площадью 10 тысяч квадратных метров, магазины, арсеналы, аренду снаряжения, тренировочные базы и виртуальную реальность.
© Фото : пресс-служба выставки ORЁLEXPOОрганизаторы выставки "ORЁLEXPO" на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Организаторы выставки ORЁLEXPO на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : пресс-служба выставки ORЁLEXPO
Организаторы выставки "ORЁLEXPO" на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Участник деловой программы, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович отметила перспективность развития рынка спортивной стрельбы и охоты с точки зрения въездного и внутреннего туризма.
"В 2019 году была принята стратегия развития экспорта услуг до 2035 года, она отвечает на вопросы, каким образом будет развиваться въездной туризм, включая спортивный, охотничий, экологический туризм, регулирование ввоза для этих целей оружия — это не только законодательство РФ, но и право Евразийского экономического союза. Нам важно привлекать не только спортсменов-любителей, но и спортсменов-профессионалов, предоставлять комплексы и стрельбища, это импульс развития въездного туризма. В целом на въездной туризм мы делаем ставку, и с 2021 года это будет еще более масштабное введение электронных виз, эксперимент начали с Калининграда, Владивостока, Санкт-Петербурга, он себя хорошо зарекомендовал. Важно, чтобы спортсмены могли приезжать к нам без лишней бюрократии", — пояснила она.
Как отметила программный директор выставки Ирина Гордина, выставка "ORЁLEXPO 2020" даст покупателям возможность напрямую пообщаться с производителями, даже с первыми лицами компаний. "На выставке можно будет купить не подлежащие лицензированию аксессуары, а оружие — выбрать и зарезервировать, чтобы впоследствии приобрести в магазинах. Это интересно с точки зрения того, что не надо бегать по всей Москве и сравнивать предложения — ведь на выставке можно узнать самое главное непосредственно от производителей. Причем, среди представленных моделей будут как доступные многим, так и уникальные — те, за которыми охотятся коллекционеры", — сказала она.
Выставку оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO откроют 15 октября в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:38
Выставку оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO откроют 15 октября в Москве
Организаторы напомнили, что в соответствии с распоряжением мэра Москвы билеты на выставку уже можно купить на сайте онлайн, а все меры противоэпидемической безопасности будут строжайше соблюдаться, тем более, что площадь Гостиного двора позволяет соблюдать социальную дистанцию.
 
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