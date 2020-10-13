https://ria.ru/20201013/vystavka-1579484360.html

Выставка "ORЁLEXPO" поддержит отечественных производителей оружия

Международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2020", которая пройдет 15-18 октября в московском Гостином дворе, призвана, прежде всего, поддержать РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T00:01

2020-10-13T00:01

2020-10-13T00:01

россия

оружие

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2020", которая пройдет 15-18 октября в московском Гостином дворе, призвана, прежде всего, поддержать отечественных производителей в этой сфере, сообщили организаторы выставки на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В выставке примут участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.Среди экспонентов в Гостином дворе будут присутствовать как крупные, так небольшие компании, которые пришли на рынок в этом году и готовы предложить свою продукцию. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа - экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы.Также в рамках выставки будет представлен большой инфраструктурный проект в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, который включает несколько разных стрельбищ в одном здании площадью 10 тысяч квадратных метров, магазины, арсеналы, аренду снаряжения, тренировочные базы и виртуальную реальность.Участник деловой программы, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович отметила перспективность развития рынка спортивной стрельбы и охоты с точки зрения въездного и внутреннего туризма.Как отметила программный директор выставки Ирина Гордина, выставка "ORЁLEXPO 2020" даст покупателям возможность напрямую пообщаться с производителями, даже с первыми лицами компаний. "На выставке можно будет купить не подлежащие лицензированию аксессуары, а оружие — выбрать и зарезервировать, чтобы впоследствии приобрести в магазинах. Это интересно с точки зрения того, что не надо бегать по всей Москве и сравнивать предложения — ведь на выставке можно узнать самое главное непосредственно от производителей. Причем, среди представленных моделей будут как доступные многим, так и уникальные — те, за которыми охотятся коллекционеры", — сказала она.Организаторы напомнили, что в соответствии с распоряжением мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> билеты на выставку уже можно купить на сайте онлайн, а все меры противоэпидемической безопасности будут строжайше соблюдаться, тем более, что площадь Гостиного двора позволяет соблюдать социальную дистанцию.

https://ria.ru/20201009/vystavka-1579048738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оружие, новости компаний - экономика