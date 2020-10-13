https://ria.ru/20201013/vybory-1579528111.html

Выборы и Голливуд: кого поддерживают звезды в соцсетях

Интерес Голливуда к внутренней политике за последние четыре года вырос в разы. Причина тому - Дональд Трамп. В преддверии новых президентских выборов в США... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:31

2020-10-13T10:31

2020-10-13T10:31

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> Интерес <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуда</a> к внутренней политике за последние четыре года вырос в разы. Причина тому - <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>. В преддверии новых президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> десятки известных актеров стали активно призывать своих фолловеров в социальных сетях "идти голосовать". Большая часть голливудской богемы, очевидно, в числе сторонников демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>. Однако есть и те, кто поддерживает нынешнего американского президента. Но их сравнительно меньше.ЛАГЕРЬ БАЙДЕНАГолливуд, известный своими либеральными настроениями, встретил Трампа на посту президента в штыки. Чего стоит только одно шоу SNL, где президента изображали, мягко говоря, в не самом лучшем свете. Кстати, <a href="http://ria.ru/person_Alek_Bolduin/" target="_blank" data-auto="true">Алек Болдуин</a>, сыгравший Трампа, настолько полюбился зрителям, что даже получил премию "Эмми" в 2017 году за свою роль.С тех пор отношение "фабрики грез" к президенту не изменилось, и сейчас в преддверии президентских выборов все больше именитых актеров призывают своих поклонников пойти и проголосовать. Естественно, за Байдена, хотя мало кто говорит об этом открыто.Так, например, <a href="http://ria.ru/person_Leonardo_Di_Kaprio/" target="_blank" data-auto="true">Леонардо Ди Каприо</a>, который еще до карантина поддержал финансово кампанию Байдена, вот уже несколько месяцев регулярно публикует в своем Instagram посты о важности голосования и его дедлайны в каждом штате.<a href="http://ria.ru/person_Uizerspun_Riz/" target="_blank" data-auto="true">Риз Уизерспун</a> также поддержала долларом кампанию демократов и перевела 2500 долларов в их поддержку. Среди других доноров кампании Байдена - <a href="http://ria.ru/person_Tom_KHehnks/" target="_blank" data-auto="true">Том Хэнкс</a> и его жена Рита Уилсон.Актриса <a href="http://ria.ru/person_Dzhessika_Bil/" target="_blank" data-auto="true">Джессика Бил</a>, как и Ди Каприо, использует Instagram для открытой поддержки демократов.А ее супруг Джастин Тимберлейк в своем аккаунте разместил фото Харрис с подписью "Это история. Поздравляю, Камала".Известная по сериалу "Зачарованные" актриса Алисса Милано в своих соцсетях открыто призывает голосовать за "синих" и прикладывает сравнительную статистику по числу новых рабочих мест за годы правления двух партий. Республиканцы создали 31 млн рабочих мест, а демократы - 70, указывает она.Не скрывает своего отношения к происходящему в стране и "отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория. В одном из интервью она назвала "большим мифом" мнение о том, что нужно быть политиком, чтобы интересоваться политикой. В августе она вместе с другими голливудскими актерами пообщалась с Байденом онлайн. А в Instagram-аккаунте актрисы можно увидеть ее фото в маске с надписью "Байден" и в футболке "Голосуй".За демократов в своих Instagram-аккаунтах выступают также <a href="http://ria.ru/person_Alba_Dzhessika/" target="_blank" data-auto="true">Джессика Альба</a>, Падма Лакшми, Мег Райан.В свою очередь <a href="http://ria.ru/person_Kris_EHvans/" target="_blank" data-auto="true">Крис Эванс</a>, он же Капитан Америка в лентах "Первый мститель" и "Мстители", в своемTwitter критикует политику текущей администрации по борьбе с коронавирусом."Не бояться коронавируса? Вы находитесь под наблюдением лучших врачей и используете лучшие лекарства. Неужели вы думаете, что у всех есть доступ к вакцине? Я думаю, вы знаете о неравенстве, вам просто все равно. Это просто ужасное безрассудство, даже для вас", - гласит его гневный ответ Трампу.Барбара Стрейзанд также выбрала Twitter в качестве площадки для высказываний.Стрейзанд помимо прочего обвинила Трампа в смерти десятков тысяч человек в результате пандемии. Правда, позже она все же смягчила тон и призвала американцев объединиться для борьбы с кризисом.ЛАГЕРЬ ТРАМПАНесмотря на то что Голливуд практически полностью за демократов, у Трампа все же нашлись сторонники в мире кино. Однако по числу они значительно уступают своим коллегам-продемократам и ведут себя в соцсетях менее активно.Например, актер Джон Войт, отец <a href="http://ria.ru/person_Andzhelina_Dzholi_Vojjt/" target="_blank" data-auto="true">Анджелины Джоли</a>, в своем Twitter-аккаунте открыто поддерживает Трампа. В одном из видео он говорит, что президент - единственный человек, кто может спасти американскую нацию? и призвал людей не обманываться призывами голливудских звезд-либералов.Он отметил, что когда-то тоже был на стороне либералов, пока его не научили видеть правду. Надо голосовать за божьи истины, считает Войт, надо спасти Америку.В начале октября Войт опубликовал новое видео, где заявил, что Трамп должен победить, "он настоящий", а левые не для американцев, они лживые и обманывают людей.Звезда сериала 1990-х "Мелроуз плейс" Антонио Сабато-младший также поддерживает президента. Еще в марте в интервью одному из изданий он заявил, что поддерживает Трампа в его выдвижении на второй срок. А в последние месяцы в его аккаунте в Twitter с завидной регулярностью появляются посты следующего содержания: "Я люблю нашего президента", "Своей любовью к стране, отношением к работе и приверженностью делу к американцам он показывает демократам, как должно быть", а также тэги "Голосуй за республиканцев".Среди других сторонников Трампа - <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Bolduin/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Болдуин</a>, Розанна Барр, Керсти Элли, Келси Грэммер, Рэнди Куйэд, Джеймс Вудс.А КАК ЭТО ВОСПРИНИМАЮТ ПОДПИСЧИКИ?Эффект от многочисленных постов актеров в соцсетях на решения и действия людей оценить сложно. Судя по комментариям под фото и текстами, люди делятся на две группы: те, кто горячо поддерживают гражданскую позицию актеров, и те, кто считают, что актерам не следует высказываться на политические темы.Например, под одним из постов Ди Каприо можно увидеть следующие комментарии: "Готовы к переменам! Байден вперед!", "Спасибо, эта информация поможет людям действовать правильно на благо страны", "Нет, спасибо", "Где тут смайлик, которого тошнит?", "Лучше продолжай играть в кино". Кто-то пытается доказать, что актер неправ и приводит факты против демократов, а кто-то, наоборот, оставляет "сердечки" и "аплодисменты". Особо ярые поклонники предлагают выдвинуть в президенты самого <a href="http://ria.ru/person_Leonardo/" target="_blank" data-auto="true">Леонардо</a>.Примерно такая же ситуация и в аккаунтах других актеров, выступающих за демократов.А вот комментарии под постами республиканцев зачастую носят более обидный характер. Кто-то задается вопросом о наличии мозга у актера, а есть и те, кто откровенно пишут, что только актеры-лузеры выступают за Трампа. Но, конечно, много комментариев и в поддержку актеров. Например: "Я буду смотреть больше фильмов с Джоном Войтом" или "Это были прекрасные слова".

https://ria.ru/20201010/tunberg-1579198965.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/debaty-1579142887.html

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578634353.html

https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kubyshkin-1579487963.html

https://ria.ru/20201004/vybory-1578189904.html

голливуд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис эванс, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), джессика бил, голливуд, сша, twitter, в мире