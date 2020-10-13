https://ria.ru/20201013/vrach-1579602919.html

Заместитель главврача лечившей Навального омской больницы решил уволиться

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко подтвердил РИА Новости информацию о своем увольнении. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:07

2020-10-13T16:07

2020-10-13T18:35

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576084510_0:115:3408:2031_1400x0_80_0_0_59bc2905faf8056e3e639a22263207dd.jpg

<strong>ОМСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко подтвердил РИА Новости информацию о своем увольнении. В конце августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Ядов в крови или моче пациента российские врачи не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня они разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite, так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал Навального нетранспортабельным). С тех пор создатель ФБК находится в Германии, власти которой считают, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.В начале сентября Навального вывели из комы, а в 20-х числах выписали из стационара. Вскоре он обвинил российских врачей в "неоказании ему адекватной медицинской помощи". Медики назвали такие претензии оскорбительными, поскольку они боролись за жизнь основателя ФБК более 40 часов и спасли его, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу третьих лиц.

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578582477.html

Деда Паша Ну жди теперь от этого врача. Словесного потока. О том что Навальный был отравлен именно в России... 110

Петр Петрович Еще как связан уход Анатолия Калиниченко с Навальным. Просто у этого врача совесть есть 70

38

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, общество