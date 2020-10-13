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Заместитель главврача лечившей Навального омской больницы решил уволиться
Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко подтвердил РИА Новости информацию о своем увольнении. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:07
2020-10-13T18:35
госпитализация алексея навального
алексей навальный
омск
общество
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<strong>ОМСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко подтвердил РИА Новости информацию о своем увольнении. В конце августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Ядов в крови или моче пациента российские врачи не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня они разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite, так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал Навального нетранспортабельным). С тех пор создатель ФБК находится в Германии, власти которой считают, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.В начале сентября Навального вывели из комы, а в 20-х числах выписали из стационара. Вскоре он обвинил российских врачей в "неоказании ему адекватной медицинской помощи". Медики назвали такие претензии оскорбительными, поскольку они боролись за жизнь основателя ФБК более 40 часов и спасли его, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу третьих лиц.
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578582477.html
Ну жди теперь от этого врача. Словесного потока. О том что Навальный был отравлен именно в России...
110
Еще как связан уход Анатолия Калиниченко с Навальным. Просто у этого врача совесть есть
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омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, общество

Заместитель главврача лечившей Навального омской больницы решил уволиться

16:07 13.10.2020 (обновлено: 18:35 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко
Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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ОМСК, 13 окт — РИА Новости. Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко подтвердил РИА Новости информацию о своем увольнении.
"Да, это действительно так. По личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами. Пока я еще здесь, дорабатываю. Думаю, что останусь в Омске", — сказал медик, подчеркнув, что его уход не имеет никакого отношению к инциденту с Алексеем Навальным.
В конце августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Ядов в крови или моче пациента российские врачи не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня они разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite, так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал Навального нетранспортабельным). С тех пор создатель ФБК находится в Германии, власти которой считают, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции).
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Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
В начале сентября Навального вывели из комы, а в 20-х числах выписали из стационара. Вскоре он обвинил российских врачей в "неоказании ему адекватной медицинской помощи". Медики назвали такие претензии оскорбительными, поскольку они боролись за жизнь основателя ФБК более 40 часов и спасли его, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу третьих лиц.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОмскОбщество
 
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