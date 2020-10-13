Заместитель главврача лечившей Навального омской больницы решил уволиться
16:07 13.10.2020 (обновлено: 18:35 13.10.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко
ОМСК, 13 окт — РИА Новости. Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко подтвердил РИА Новости информацию о своем увольнении.
"Да, это действительно так. По личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами. Пока я еще здесь, дорабатываю. Думаю, что останусь в Омске", — сказал медик, подчеркнув, что его уход не имеет никакого отношению к инциденту с Алексеем Навальным.
В конце августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Ядов в крови или моче пациента российские врачи не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня они разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite, так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал Навального нетранспортабельным). С тех пор создатель ФБК находится в Германии, власти которой считают, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции).
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Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
В начале сентября Навального вывели из комы, а в 20-х числах выписали из стационара. Вскоре он обвинил российских врачей в "неоказании ему адекватной медицинской помощи". Медики назвали такие претензии оскорбительными, поскольку они боролись за жизнь основателя ФБК более 40 часов и спасли его, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу третьих лиц.