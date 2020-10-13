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https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579600793.html
В Госдуме отреагировали на выдвинутый Тихановской ультиматум Лукашенко
Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал ультиматум, выдвинутый президенту Белоруссии Александру Лукашенко его экс-соперницей на выборах Светланой Тихановской,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:55
2020-10-13T17:20
светлана тихановская
россия
ситуация на украине
алексей журавлев
александр лукашенко
госдума рф
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHuravlev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Журавлев</a> назвал ультиматум, выдвинутый президенту <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> его экс-соперницей на выборах <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>, политическим терроризмом.Ранее Тихановская заявила, что у нынешнего главы государства есть 13 дней, чтобы выполнить три главных требования оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В противном случае она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах."Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм", — написал он в Facebook.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы главы государства. Победу на них в шестой раз одержал Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают, что его <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.Акции протеста в стране продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные из них проходят в выходные. Оппозиция сформировала Координационный совет по транзиту власти, который требует проведения новых выборов.Против Тихановской завели дело о призывах к захвату власти. Большинство членов Координационного совета либо выехали из Белоруссии, как и сама Тихановская, либо арестованы.
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Разрушим экономику, государственность, прекратим выплачивать з/п гос. сотрудникам, только бы ушел Лукашенко... это искренняя любовь оппозиции к своей стране и народу.
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Да, оппозиция переоценивает свою мощь и протестный потенциал. Конечно, недовольных Лукашенко очень и очень много, но реальных экономических стимулов для его смены - мало. У основной массы протестующих все более-менее неплохо (работы, квартиры, машины, заграничные отпуска). Никто не валит режимы просто из-за раздражения тем, какую чушь несет по телевизору лидер.
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светлана тихановская, россия, ситуация на украине, алексей журавлев , александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, в мире

В Госдуме отреагировали на выдвинутый Тихановской ультиматум Лукашенко

15:55 13.10.2020 (обновлено: 17:20 13.10.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschСветлана Тихановская в Берлине
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал ультиматум, выдвинутый президенту Белоруссии Александру Лукашенко его экс-соперницей на выборах Светланой Тихановской, политическим терроризмом.
Ранее Тихановская заявила, что у нынешнего главы государства есть 13 дней, чтобы выполнить три главных требования оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В противном случае она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
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"Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм", — написал он в Facebook.

Ситуация в Белоруссии

В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Победу на них в шестой раз одержал Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.
Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.
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В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
Акции протеста в стране продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные из них проходят в выходные. Оппозиция сформировала Координационный совет по транзиту власти, который требует проведения новых выборов.
Против Тихановской завели дело о призывах к захвату власти. Большинство членов Координационного совета либо выехали из Белоруссии, как и сама Тихановская, либо арестованы.
 
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Светлана ТихановскаяРоссияСитуация на УкраинеАлексей ЖуравлевАлександр ЛукашенкоГосдума РФБелоруссияВ мире
 
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