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Московским учителям поручили изучить программу для "дистанционки"
Московским учителям поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий Microsoft Teams, но о переходе на "дистанционку" сразу после каникул речь пока... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:16
2020-10-13T16:36
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общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Московским учителям поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий Microsoft Teams, но о переходе на "дистанционку" сразу после каникул речь пока не идет, сообщил РИА Новости сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> объявил о двухнедельных каникулах для всех московских школьников с 5 по 18 октября в связи с распространением коронавируса."Каждую неделю проходят планерки департамента образования с директорами школ. На последней планерке собрали всех директоров школ. Им говорили о такой новации, как Microsoft Teams. Это платформа, на которой теперь только и разрешается учителям вести занятия на удаленке. Это вещь, на мой взгляд, важная и опасная. Она как минимум нарушает свободу педагогической работы, педагогического творчества... и теперь мне придется на каникулах потратить много сил и времени, чтобы с этим разобраться", - сказал Луховицкий.Он добавил, что до конца каникул у учителей есть время изучить эту программу. По его словам, все учителя должны провести по одному классному часу с детьми на каникулах в этой программе.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что московским учителям запретили вести дистанционные занятия в Zoom. Отмечается, что якобы в несколько школ пришел приказ департамента образования о переводе удаленных уроков в Microsoft Teams. Как позднее прокомментировали РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, для проведения дистанционных занятий в школах Москвы используется единая выбранная площадка.
https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html
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социальный навигатор, сн_образование, microsoft corporation, москва, общество

Московским учителям поручили изучить программу для "дистанционки"

15:16 13.10.2020 (обновлено: 16:36 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПедагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Московским учителям поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий Microsoft Teams, но о переходе на "дистанционку" сразу после каникул речь пока не идет, сообщил РИА Новости сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.
Ранее мэр Москвы объявил о двухнедельных каникулах для всех московских школьников с 5 по 18 октября в связи с распространением коронавируса.
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"Каждую неделю проходят планерки департамента образования с директорами школ. На последней планерке собрали всех директоров школ. Им говорили о такой новации, как Microsoft Teams. Это платформа, на которой теперь только и разрешается учителям вести занятия на удаленке. Это вещь, на мой взгляд, важная и опасная. Она как минимум нарушает свободу педагогической работы, педагогического творчества... и теперь мне придется на каникулах потратить много сил и времени, чтобы с этим разобраться", - сказал Луховицкий.
Он добавил, что до конца каникул у учителей есть время изучить эту программу. По его словам, все учителя должны провести по одному классному часу с детьми на каникулах в этой программе.
"Нет, это совсем не значит (переход на удаленку после каникул – ред.), мы не можем сказать, что мы точно знаем, что будет в понедельник или вторник. Никаких документов, что будет удаленка, нет", - сказал Луховицкий, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что московским учителям запретили вести дистанционные занятия в Zoom. Отмечается, что якобы в несколько школ пришел приказ департамента образования о переводе удаленных уроков в Microsoft Teams. Как позднее прокомментировали РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, для проведения дистанционных занятий в школах Москвы используется единая выбранная площадка.
 
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