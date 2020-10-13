https://ria.ru/20201013/ucheba-1579592097.html

Московским учителям поручили изучить программу для "дистанционки"

Московским учителям поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий Microsoft Teams, но о переходе на "дистанционку" сразу после каникул речь пока... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:16

2020-10-13T15:16

2020-10-13T16:36

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общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Московским учителям поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий Microsoft Teams, но о переходе на "дистанционку" сразу после каникул речь пока не идет, сообщил РИА Новости сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> объявил о двухнедельных каникулах для всех московских школьников с 5 по 18 октября в связи с распространением коронавируса."Каждую неделю проходят планерки департамента образования с директорами школ. На последней планерке собрали всех директоров школ. Им говорили о такой новации, как Microsoft Teams. Это платформа, на которой теперь только и разрешается учителям вести занятия на удаленке. Это вещь, на мой взгляд, важная и опасная. Она как минимум нарушает свободу педагогической работы, педагогического творчества... и теперь мне придется на каникулах потратить много сил и времени, чтобы с этим разобраться", - сказал Луховицкий.Он добавил, что до конца каникул у учителей есть время изучить эту программу. По его словам, все учителя должны провести по одному классному часу с детьми на каникулах в этой программе.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что московским учителям запретили вести дистанционные занятия в Zoom. Отмечается, что якобы в несколько школ пришел приказ департамента образования о переводе удаленных уроков в Microsoft Teams. Как позднее прокомментировали РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, для проведения дистанционных занятий в школах Москвы используется единая выбранная площадка.

https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html

https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578267651.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, microsoft corporation, москва, общество