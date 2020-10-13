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Twitter оштрафовали за нарушение избирательного законодательства в США
Власти американского штата Вашингтон оштрафовали компанию Twitter на 100 тысяч долларов за нарушение закона о финансировании федеральных избирательных кампаний, РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:16
2020-10-13T19:16
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Власти американского штата Вашингтон оштрафовали компанию <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> на 100 тысяч долларов за нарушение закона о финансировании федеральных избирательных кампаний, сообщил генеральный прокурор штата Боб Фергюсон.Постановление было вынесено Верховным судом округа Кинг, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWashington/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a>. Генеральный прокурор отметил, что компания не сохранила данные о местных политических рекламных объявлениях, размещенных в соцсети в период с 2012 по 22 ноября 2019 года, что нарушает законодательство штата."Открытый доступ к информации по размещению политической рекламы имеет серьезное значение для свободного и информированного электората", - сказал Фергюсон. "Независимо от того, являетесь ли вы местной газетой или международной социальной сетью, вы должны соблюдать наши законы о финансировании избирательных кампаний", - добавил он.Отмечается, что в период с 2012 по 2019 год Twitter заработал почти 200 тысяч долларов за размещение политической рекламы местных кандидатов на своей платформе.
https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html
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сша
РИА Новости
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сша, twitter, в мире

Twitter оштрафовали за нарушение избирательного законодательства в США

19:16 13.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти американского штата Вашингтон оштрафовали компанию Twitter на 100 тысяч долларов за нарушение закона о финансировании федеральных избирательных кампаний, сообщил генеральный прокурор штата Боб Фергюсон.
Постановление было вынесено Верховным судом округа Кинг, штат Вашингтон. Генеральный прокурор отметил, что компания не сохранила данные о местных политических рекламных объявлениях, размещенных в соцсети в период с 2012 по 22 ноября 2019 года, что нарушает законодательство штата.
"Открытый доступ к информации по размещению политической рекламы имеет серьезное значение для свободного и информированного электората", - сказал Фергюсон. "Независимо от того, являетесь ли вы местной газетой или международной социальной сетью, вы должны соблюдать наши законы о финансировании избирательных кампаний", - добавил он.
Отмечается, что в период с 2012 по 2019 год Twitter заработал почти 200 тысяч долларов за размещение политической рекламы местных кандидатов на своей платформе.
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Президентские выборы в США — 2020СШАTwitterВ мире
 
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