https://ria.ru/20201013/twitter-1579643148.html
Twitter оштрафовали за нарушение избирательного законодательства в США
Власти американского штата Вашингтон оштрафовали компанию Twitter на 100 тысяч долларов за нарушение закона о финансировании федеральных избирательных кампаний, РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:16
2020-10-13T19:16
2020-10-13T19:16
президентские выборы в сша — 2020
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:92:3072:1820_1400x0_80_0_0_34ad8cab025ff7b9ec71693b17985742.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Власти американского штата Вашингтон оштрафовали компанию <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> на 100 тысяч долларов за нарушение закона о финансировании федеральных избирательных кампаний, сообщил генеральный прокурор штата Боб Фергюсон.Постановление было вынесено Верховным судом округа Кинг, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWashington/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a>. Генеральный прокурор отметил, что компания не сохранила данные о местных политических рекламных объявлениях, размещенных в соцсети в период с 2012 по 22 ноября 2019 года, что нарушает законодательство штата."Открытый доступ к информации по размещению политической рекламы имеет серьезное значение для свободного и информированного электората", - сказал Фергюсон. "Независимо от того, являетесь ли вы местной газетой или международной социальной сетью, вы должны соблюдать наши законы о финансировании избирательных кампаний", - добавил он.Отмечается, что в период с 2012 по 2019 год Twitter заработал почти 200 тысяч долларов за размещение политической рекламы местных кандидатов на своей платформе.
https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_12723e435ab21735896b789e412d2050.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, twitter, в мире