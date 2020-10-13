https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579524867.html

В Грозном во время спецоперации погибли три силовика

Во время спецоперации в Грозном убиты три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:08

2020-10-13T10:08

2020-10-13T12:03

национальный антитеррористический комитет рф

грозный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Во время спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> убиты три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>).Накануне в Октябрьском районе обнаружили группу вооруженных боевиков и ввели режим КТО.Сейчас на месте работают следователи, обстановка в городе спокойная.Власти республики окажут помощь семьям погибших. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные преступники приехали из-за рубежа и планировали атаки в регионе.Одиннадцатого октября в <a href="https://ria.ru/chr/">Чечне</a> ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Серноводском районе. В конце августа в <a href="https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html" target="_blank">Ингушетии уничтожили трех боевиков</a> — сторонников ИГ*, при этом пострадали два силовика.Как докладывал в середине июня директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России. </em><br><br>

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

Светлана Верищагина Работайте братья! Надеюсь государство позаботится о родственниках погибших. 105

Ибрагим Яблоков Это один регион, связь между террористами ИГИЛ, которых Турция перебрасывает в Азербайджан, и обострением в Чечне - на лицо. Именно этого и добивается вашингтонский режим. Не получилось в Белоруссии - открывают новые фронты. 69

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грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в Грозном. Кадры НАК Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном. 2020-10-13T10:08 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, грозный, происшествия