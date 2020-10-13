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https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579524867.html
В Грозном во время спецоперации погибли три силовика
Во время спецоперации в Грозном убиты три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:08
2020-10-13T12:03
национальный антитеррористический комитет рф
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Во время спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> убиты три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>).Накануне в Октябрьском районе обнаружили группу вооруженных боевиков и ввели режим КТО.Сейчас на месте работают следователи, обстановка в городе спокойная.Власти республики окажут помощь семьям погибших. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные преступники приехали из-за рубежа и планировали атаки в регионе.Одиннадцатого октября в <a href="https://ria.ru/chr/">Чечне</a> ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Серноводском районе. В конце августа в <a href="https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html" target="_blank">Ингушетии уничтожили трех боевиков</a> — сторонников ИГ*, при этом пострадали два силовика.Как докладывал в середине июня директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России. </em><br><br>
https://ria.ru/20200811/1575642265.html
Работайте братья! Надеюсь государство позаботится о родственниках погибших.
105
Это один регион, связь между террористами ИГИЛ, которых Турция перебрасывает в Азербайджан, и обострением в Чечне - на лицо. Именно этого и добивается вашингтонский режим. Не получилось в Белоруссии - открывают новые фронты.
69
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грозный
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Спецоперация в Грозном. Кадры НАК
Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном.
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национальный антитеррористический комитет рф, грозный, происшествия

В Грозном во время спецоперации погибли три силовика

10:08 13.10.2020 (обновлено: 12:03 13.10.2020)
 
© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации
Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Во время спецоперации в Грозном убиты три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Накануне в Октябрьском районе обнаружили группу вооруженных боевиков и ввели режим КТО.
"Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи, обстановка в городе спокойная.
Власти республики окажут помощь семьям погибших. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные преступники приехали из-за рубежа и планировали атаки в регионе.
Одиннадцатого октября в Чечне ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Серноводском районе. В конце августа в Ингушетии уничтожили трех боевиков — сторонников ИГ*, при этом пострадали два силовика.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:18
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году


 
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Национальный антитеррористический комитет РФГрозныйПроисшествия
 
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