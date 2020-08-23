https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:57
2020-08-23T10:57
2020-08-23T15:44
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576193333_0:143:553:454_1400x0_80_0_0_ff106445190c92d78e9b3d503cbe518d.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Троицкое <a href="http://ria.ru/location_Sunzhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сунженского района</a> <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a>, сообщил <a href="https://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF">Национальный антитеррористический комитет</a>.Уточняется, что нейтрализованные бандиты были сторонниками ИГ*.С 8:00 по московскому времени в районе Троицкого действовал режим контртеррористической операции.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, силовики заблокировали бандитов в одном из зданий и предложили сдаться. Те отказались и открыли огонь.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200823/boeviki-1576192562.html
Арсений Новиков
Молодцы чекисты!!!
70
Sasha Neyman
Дом сровнять с землёй!
59
43
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576193333_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_c8b06e90642809ccb88f8bf5767dc6c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, происшествия