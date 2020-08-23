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https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:57
2020-08-23T15:44
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Троицкое <a href="http://ria.ru/location_Sunzhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сунженского района</a> <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a>, сообщил <a href="https://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF">Национальный антитеррористический комитет</a>.Уточняется, что нейтрализованные бандиты были сторонниками ИГ*.С 8:00 по московскому времени в районе Троицкого действовал режим контртеррористической операции.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, силовики заблокировали бандитов в одном из зданий и предложили сдаться. Те отказались и открыли огонь.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200823/boeviki-1576192562.html
Молодцы чекисты!!!
70
Дом сровнять с землёй!
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республика ингушетия
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безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

10:57 23.08.2020 (обновлено: 15:44 23.08.2020)
7598
© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Уточняется, что нейтрализованные бандиты были сторонниками ИГ*.
С 8:00 по московскому времени в районе Троицкого действовал режим контртеррористической операции.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, силовики заблокировали бандитов в одном из зданий и предложили сдаться. Те отказались и открыли огонь.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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БезопасностьНациональный антитеррористический комитет РФРеспублика ИнгушетияПроисшествия
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