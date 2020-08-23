https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:57

2020-08-23T10:57

2020-08-23T15:44

безопасность

национальный антитеррористический комитет рф

республика ингушетия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Троицкое <a href="http://ria.ru/location_Sunzhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сунженского района</a> <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a>, сообщил <a href="https://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF">Национальный антитеррористический комитет</a>.Уточняется, что нейтрализованные бандиты были сторонниками ИГ*.С 8:00 по московскому времени в районе Троицкого действовал режим контртеррористической операции.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, силовики заблокировали бандитов в одном из зданий и предложили сдаться. Те отказались и открыли огонь.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200823/boeviki-1576192562.html

Арсений Новиков Молодцы чекисты!!! 70

Sasha Neyman Дом сровнять с землёй! 59

43

республика ингушетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, происшествия