https://ria.ru/20201013/soyuz-1579556568.html

Госкомиссия утвердила экипаж самого быстрого космического корабля "Союз"

Государственная комиссия утвердила экипаж, который 14 октября отправится на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-17", планирующем долететь до... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:42

2020-10-13T12:42

2020-10-13T13:33

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

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сергей рыжиков

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космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Государственная комиссия утвердила экипаж, который 14 октября отправится на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> на корабле "Союз МС-17", планирующем долететь до нее за три часа, сообщил "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>"."Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов под председательством генерального директора госкорпорации "Роскосмос" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.В основной экипаж корабля вошли россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. В дублирующем экипаже космонавты "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Novickijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Олег Новицкий</a> и Петр Дубров, астронавт <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Марк Ванде Хай.Корабль должен стартовать с <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> на ракете "Союз-2.1а" в 8.45 мск 14 октября, и пристыковаться к станции уже в 11.52 мск плюс минус три минуты этого же дня. За время своего пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока летали только грузовые корабли "Прогресс МС".На орбите новый экипаж ждут российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>, которые прибыли на станцию 9 апреля на "Союзе МС-16" и должны вернуться на Землю 22 октября. Новый экипаж пробудет на станции до 9 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201010/roskosmos-1579199285.html

https://ria.ru/20201005/kosmos-1578237235.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)