https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616777.html

Российский ТЦ оштрафовали из-за спущенной маски на заместителе директора

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей АО "Торговый центр" в Волгограде из-за того, что заместитель директора неправильно носил маску на лице, говорится в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:06

2020-10-13T17:06

2020-10-13T17:06

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568837285_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4698f8e23e84298c776322cea7b81a14.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей АО "Торговый центр" в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> из-за того, что заместитель директора неправильно носил маску на лице, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Ворошиловского районного суда Волгограда.По информации ведомства, в августе во время рейда по соблюдению масочного режима сотрудники мэрии Волгограда зафиксировали, что заместитель генерального директора АО "Торговый центр" находился на рабочем месте в маске, которая не закрывала нос.Отмечается, что постановление не вступило в силу.

волгоград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия