Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616777.html
Российский ТЦ оштрафовали из-за спущенной маски на заместителе директора
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей АО "Торговый центр" в Волгограде из-за того, что заместитель директора неправильно носил маску на лице, говорится в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:06
2020-10-13T17:06
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568837285_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4698f8e23e84298c776322cea7b81a14.jpg
<strong>ВОЛГОГРАД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей АО "Торговый центр" в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> из-за того, что заместитель директора неправильно носил маску на лице, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Ворошиловского районного суда Волгограда.По информации ведомства, в августе во время рейда по соблюдению масочного режима сотрудники мэрии Волгограда зафиксировали, что заместитель генерального директора АО "Торговый центр" находился на рабочем месте в маске, которая не закрывала нос.Отмечается, что постановление не вступило в силу.
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568837285_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bb5a93fe986b4dfbfa7a1c4eacbe2d1d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоград, происшествия

Российский ТЦ оштрафовали из-за спущенной маски на заместителе директора

17:06 13.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗащитные маски
Защитные маски - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 13 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей АО "Торговый центр" в Волгограде из-за того, что заместитель директора неправильно носил маску на лице, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Ворошиловского районного суда Волгограда.
По информации ведомства, в августе во время рейда по соблюдению масочного режима сотрудники мэрии Волгограда зафиксировали, что заместитель генерального директора АО "Торговый центр" находился на рабочем месте в маске, которая не закрывала нос.
"В связи с чем, постановлением Ворошиловского районного суда Волгограда АО "Торговый центр" привлечено к административной ответственности ... ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в постановлении суда.
Отмечается, что постановление не вступило в силу.
 
Обсудить0
ВолгоградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния