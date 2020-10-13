https://ria.ru/20201013/shoygu-1579536542.html

Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:07

2020-10-13T11:07

2020-10-13T11:07

сергей шойгу

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576774786_0:49:3069:1775_1400x0_80_0_0_9f5fb576a1e85fd283ad6c5f104fbdce.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося осеннего призыва."Перед нами стоит задача - сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании. В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.Шойгу напомнил, что осенью будут призваны 128 тысяч человек. "Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва", - отметил он.По его словам, в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая будет проходить, в том числе, с использованием дистанционных технологий и "является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений министерства обороны".

https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html

https://ria.ru/20201006/vaktsinatsiya-1578475323.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, общество