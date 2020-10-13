https://ria.ru/20201013/shoygu-1579536542.html
Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:07
2020-10-13T11:07
2020-10-13T11:07
сергей шойгу
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося осеннего призыва."Перед нами стоит задача - сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании. В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.Шойгу напомнил, что осенью будут призваны 128 тысяч человек. "Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва", - отметил он.По его словам, в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая будет проходить, в том числе, с использованием дистанционных технологий и "является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений министерства обороны".
https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html
https://ria.ru/20201006/vaktsinatsiya-1578475323.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, общество
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося осеннего призыва.
"Перед нами стоит задача - сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании. В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
Шойгу напомнил, что осенью будут призваны 128 тысяч человек. "Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва", - отметил он.
"Ограничительные меры должны безусловно соблюдаться в повседневной деятельности, особенно при проведении масштабных мероприятий", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая будет проходить, в том числе, с использованием дистанционных технологий и "является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений министерства обороны".
"Прошу заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных сил и командующих родами войск, руководителей центральных органов военного управления принять личное участие в акции, активнее привлекать своих подчиненных к встречам с выпускниками школ, колледжей и лицеев", - поручил министр.