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Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:07
2020-10-13T11:07
сергей шойгу
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося осеннего призыва."Перед нами стоит задача - сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании. В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.Шойгу напомнил, что осенью будут призваны 128 тысяч человек. "Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва", - отметил он.По его словам, в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая будет проходить, в том числе, с использованием дистанционных технологий и "является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений министерства обороны".
https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html
https://ria.ru/20201006/vaktsinatsiya-1578475323.html
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сергей шойгу, общество

Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19

11:07 13.10.2020
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил военачальникам уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне продолжающегося осеннего призыва.
"Перед нами стоит задача - сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании. В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
Шойгу напомнил, что осенью будут призваны 128 тысяч человек. "Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва", - отметил он.
"Ограничительные меры должны безусловно соблюдаться в повседневной деятельности, особенно при проведении масштабных мероприятий", - подчеркнул Шойгу.
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По его словам, в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая будет проходить, в том числе, с использованием дистанционных технологий и "является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений министерства обороны".
"Прошу заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных сил и командующих родами войск, руководителей центральных органов военного управления принять личное участие в акции, активнее привлекать своих подчиненных к встречам с выпускниками школ, колледжей и лицеев", - поручил министр.
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