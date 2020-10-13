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Шоубиз
https://ria.ru/20201013/selfi-1579601866.html
Актриса Анна Михалкова поделилась секретом "антивозрастного" селфи
Киноактриса, продюсер и телеведущая Анна Михалкова рассказала и показала на своей странице в Instagram, как сделать "омолаживающее" селфи. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:02
2020-10-13T16:02
шоубиз
анна михалкова
никита михалков
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Киноактриса, продюсер и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Anna_Mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Михалкова</a> рассказала и показала на своей странице в Instagram, как сделать "омолаживающее" селфи.На снимке старшая дочь кинорежиссера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никиты Михалкова</a> предстала в свитере в разноцветный ромб и с букетом тюльпанов. Кадр артистка сделала сама на фронтальную камеру смартфона.— Вот! Для всех, кому больше... ну, скажем, 18-ти лет я отличный̆ ракурс для селфи! Поднять руку с телефоном наверх и так на него снизу вверх посматривать. Ну, как будто вы на небе что-то увидели... – подписала "антивозрастное" селфи знаменитость.Пользователи Сети оценили юмор Анны Михалковой и оставили под постом в социальной сети множество комментариев:— Ага, и сразу не видно все 44 подбородка!— Аня! Вы хороши, хоть как, хоть куда глядя.— Надо же, я думала это только моя фишечка!— Я тоже так раньше делала селфи, лицо стройнее и моложе!— Анечка, какая Вы классная!
https://ria.ru/20200610/1572697746.html
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анна михалкова, никита михалков

Актриса Анна Михалкова поделилась секретом "антивозрастного" селфи

16:02 13.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День третий - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Киноактриса, продюсер и телеведущая Анна Михалкова рассказала и показала на своей странице в Instagram, как сделать "омолаживающее" селфи.
На снимке старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова предстала в свитере в разноцветный ромб и с букетом тюльпанов. Кадр артистка сделала сама на фронтальную камеру смартфона.
— Вот! Для всех, кому больше... ну, скажем, 18-ти лет я отличный̆ ракурс для селфи! Поднять руку с телефоном наверх и так на него снизу вверх посматривать. Ну, как будто вы на небе что-то увидели... – подписала "антивозрастное" селфи знаменитость.
Пользователи Сети оценили юмор Анны Михалковой и оставили под постом в социальной сети множество комментариев:
— Ага, и сразу не видно все 44 подбородка!
— Аня! Вы хороши, хоть как, хоть куда глядя.
— Надо же, я думала это только моя фишечка!
— Я тоже так раньше делала селфи, лицо стройнее и моложе!
— Анечка, какая Вы классная!
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ШоубизАнна МихалковаНикита Михалков
 
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