https://ria.ru/20201013/selfi-1579601866.html
Актриса Анна Михалкова поделилась секретом "антивозрастного" селфи
Киноактриса, продюсер и телеведущая Анна Михалкова рассказала и показала на своей странице в Instagram, как сделать "омолаживающее" селфи. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:02
2020-10-13T16:02
2020-10-13T16:02
шоубиз
анна михалкова
никита михалков
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Киноактриса, продюсер и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Anna_Mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Михалкова</a> рассказала и показала на своей странице в Instagram, как сделать "омолаживающее" селфи.На снимке старшая дочь кинорежиссера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никиты Михалкова</a> предстала в свитере в разноцветный ромб и с букетом тюльпанов. Кадр артистка сделала сама на фронтальную камеру смартфона.— Вот! Для всех, кому больше... ну, скажем, 18-ти лет я отличный̆ ракурс для селфи! Поднять руку с телефоном наверх и так на него снизу вверх посматривать. Ну, как будто вы на небе что-то увидели... – подписала "антивозрастное" селфи знаменитость.Пользователи Сети оценили юмор Анны Михалковой и оставили под постом в социальной сети множество комментариев:— Ага, и сразу не видно все 44 подбородка!— Аня! Вы хороши, хоть как, хоть куда глядя.— Надо же, я думала это только моя фишечка!— Я тоже так раньше делала селфи, лицо стройнее и моложе!— Анечка, какая Вы классная!
https://ria.ru/20200610/1572697746.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна михалкова, никита михалков
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Киноактриса, продюсер и телеведущая Анна Михалкова
рассказала и показала на своей странице в Instagram, как сделать "омолаживающее" селфи.
На снимке старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова
предстала в свитере в разноцветный ромб и с букетом тюльпанов. Кадр артистка сделала сама на фронтальную камеру смартфона.
— Вот! Для всех, кому больше... ну, скажем, 18-ти лет я отличный̆ ракурс для селфи! Поднять руку с телефоном наверх и так на него снизу вверх посматривать. Ну, как будто вы на небе что-то увидели... – подписала "антивозрастное" селфи знаменитость.
Пользователи Сети оценили юмор Анны Михалковой и оставили под постом в социальной сети множество комментариев:
— Ага, и сразу не видно все 44 подбородка!
— Аня! Вы хороши, хоть как, хоть куда глядя.
— Надо же, я думала это только моя фишечка!
— Я тоже так раньше делала селфи, лицо стройнее и моложе!
— Анечка, какая Вы классная!