https://ria.ru/20201013/rosatom-1579631058.html

"Росатом" готовится к испытаниям препарата-"убийцы" метастазов

Доклинические испытания созданного учеными госкорпорации "Росатом" препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:05

2020-10-13T18:05

2020-10-13T18:05

риа наука

олег блохин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Доклинические испытания созданного учеными госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения костных метастазов, прошли успешно, в ближайшее время будут подготовлены документы на проведение клинических испытаний, сообщила пресс-служба научного дивизиона "Росатома"."Успешно завершился первый этап инвестиционного проекта Радиевого института имени Хлопина по созданию радиофармпрепаратов на основе изотопов радия: радия-223, радия-224, радия-225/актиния-225 для адресной альфа-нуклидной терапии онкологических заболеваний. Этот передовой метод радионуклидной терапии основан на доставке радиоактивных изотопов с помощью специальных биологических векторов непосредственно к опухоли с минимальным воздействием излучения на здоровые клетки и ткани пациента", - говорится в сообщении.На первом этапе проекта ученые и инженеры Радиевого института разработали технологию производства препарата дихлорида радия-223 для лечения костных метастазов при симптоматическом метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы. Созданный препарат прошел доклинические испытания на базе Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова и Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени <a href="http://ria.ru/person_OlegBlokhin/" target="_blank" data-auto="true">Блохина</a> Минздрава России. В рамках испытаний была изучена общая безопасность и функциональная пригодность препарата, проведен ряд исследований его биологической активности на различных моделях опухолей животных."Результаты испытаний показали безопасность и высокую эффективность, созданного учеными препарата, были отмечены особенности кинетики целевого накопления радионуклида в костных тканях, оценен оптимальный диапазон терапевтического воздействия, выявлен характер воздействия препарата на опухоли различной стадии формирования. В ближайшее время все данные исследований будут использованы для составления регистрационного досье на данный препарат для предоставления в Минздрав России с целью получения разрешения на проведение клинических испытаний", - говорится в сообщении.В настоящее время качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний связывают с возможностями адресной терапии с использованием так называемых альфа-излучающих радионуклидов, к которым относится и радий-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях - там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака. Поэтому радий-223 часто называют "убийцей" метастазов.Радий-223 считается перспективным медицинским радионуклидом еще и потому, что не требует связывания с достаточно сложными биологически активными молекулами, а может использоваться в виде простого неорганического соединения - хлорида Ra-223, что существенно упрощает процесс создания альфа-излучающего радиофармпрепарата.Радиевый институт имени Хлопина (<a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>) был создан в 1922 году для получения препаратов радия. Институт был центром, в котором зародилась и проходила становление отечественная атомная наука и техника. Сейчас институт, входящий в научный дивизион "Росатома", ведет исследования, связанные, в основном, с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов, и является одним из российских и мировых лидеров в этих направлениях.

https://ria.ru/20201004/rak-1578167570.html

https://ria.ru/20200830/rak-1576498339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег блохин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург