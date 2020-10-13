https://ria.ru/20201013/prigozhin-1579591772.html

Юристы Пригожина начали подавать иски к Навальному и Соболь

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:15

2020-10-13T15:15

2020-10-13T15:18

евгений пригожин

фбк

любовь соболь

алексей навальный

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Юристы бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a> начали подавать иски о защите чести и достоинства к оппозиционерам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a>, Леониду Волкову, <a href="http://ria.ru/person_Maksim_SHevchenko/" target="_blank" data-auto="true">Максиму Шевченко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Milov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Милову</a>, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "<a href="https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_301" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>"."Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что юристы Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к следующим гражданам: Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову", - говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html

Стас Титов Вляпался безумец по взрослому. Всё что у него есть в России, всё отсудят. Возвращаться ему будет не куда, если захочет. 113

Степан Краснов Хорошо. 104

19

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, фбк, любовь соболь, алексей навальный, общество