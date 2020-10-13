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https://ria.ru/20201013/prigozhin-1579591772.html
Юристы Пригожина начали подавать иски к Навальному и Соболь
Юристы бизнесмена Евгения Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:15
2020-10-13T15:18
евгений пригожин
фбк
любовь соболь
алексей навальный
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Юристы бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a> начали подавать иски о защите чести и достоинства к оппозиционерам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a>, Леониду Волкову, <a href="http://ria.ru/person_Maksim_SHevchenko/" target="_blank" data-auto="true">Максиму Шевченко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Milov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Милову</a>, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "<a href="https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_301" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>"."Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что юристы Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к следующим гражданам: Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову", - говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html
Вляпался безумец по взрослому. Всё что у него есть в России, всё отсудят. Возвращаться ему будет не куда, если захочет.
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Хорошо.
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РИА Новости
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евгений пригожин, фбк, любовь соболь, алексей навальный, общество

Юристы Пригожина начали подавать иски к Навальному и Соболь

15:15 13.10.2020 (обновлено: 15:18 13.10.2020)
 
© Алексей ФилипповРесторатор Евгений Пригожин
Ресторатор Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Юристы бизнесмена Евгения Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что юристы Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к следующим гражданам: Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
"Целью судебного разбирательства в рамках заявленных исков является понуждение указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов", - добавляется в сообщении.
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Евгений ПригожинФБКЛюбовь СобольАлексей НавальныйОбщество
 
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