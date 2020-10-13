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Орлов предложил объединить системы высшего и среднего профобразования
Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:42
2020-10-13T09:26
навигатор абитуриента
василий орлов
амурская область
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям, сообщает правительство Приамурья.Орлов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по подготовке кадров. Как отмечают власти, сейчас в области не хватает специалистов в строительной отрасли, сельском хозяйстве.По словам губернатора, такая интеграция повысит качество образования и позволит оптимизировать образовательную инфраструктуру.Ректор Дальневосточного аграрного университета Павел Тихончук на совещании сказал, что вуз уже заключил договор о сотрудничестве с аграрным колледжем."У нас уже есть центры в хозяйствах, на базе их будут проходить практику и студенты аграрного колледжа", - сказал Тихончук.
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навигатор абитуриента, василий орлов, амурская область, общество

Орлов предложил объединить системы высшего и среднего профобразования

08:42 13.10.2020 (обновлено: 09:26 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям, сообщает правительство Приамурья.
Орлов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по подготовке кадров. Как отмечают власти, сейчас в области не хватает специалистов в строительной отрасли, сельском хозяйстве.
"Рекомендую руководителям образовательных организаций высшего образования проанализировать вопрос целесообразности интеграции систем высшего и среднего профессионального образования области в единую образовательную среду... Давайте проанализируем и соберемся по этому вопросу в январе. Предлагаю отработать механизм на примере Дальневосточного государственного аграрного университета и аграрного колледжа. Надо посмотреть, как можно интегрировать аграрный колледж в вуз, чтобы решить главную задачу - удовлетворить потребности в кадрах для сельского хозяйства", - цитирует Орлова правительство.
По словам губернатора, такая интеграция повысит качество образования и позволит оптимизировать образовательную инфраструктуру.
Ректор Дальневосточного аграрного университета Павел Тихончук на совещании сказал, что вуз уже заключил договор о сотрудничестве с аграрным колледжем.
"У нас уже есть центры в хозяйствах, на базе их будут проходить практику и студенты аграрного колледжа", - сказал Тихончук.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Навигатор абитуриентаВасилий ОрловАмурская областьОбщество
 
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