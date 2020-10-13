https://ria.ru/20201013/priamure-1579514908.html
Орлов предложил объединить системы высшего и среднего профобразования
Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:42
2020-10-13T08:42
2020-10-13T09:26
навигатор абитуриента
василий орлов
амурская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_57a985656eaf4052ad3f336b073ec5dd.jpg
<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям, сообщает правительство Приамурья.Орлов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по подготовке кадров. Как отмечают власти, сейчас в области не хватает специалистов в строительной отрасли, сельском хозяйстве.По словам губернатора, такая интеграция повысит качество образования и позволит оптимизировать образовательную инфраструктуру.Ректор Дальневосточного аграрного университета Павел Тихончук на совещании сказал, что вуз уже заключил договор о сотрудничестве с аграрным колледжем."У нас уже есть центры в хозяйствах, на базе их будут проходить практику и студенты аграрного колледжа", - сказал Тихончук.
https://ria.ru/20201002/poselki-1578089109.html
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_9ad6be12430c567f5138f98cba458819.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, василий орлов, амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт - РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям, сообщает правительство Приамурья.
Орлов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по подготовке кадров. Как отмечают власти, сейчас в области не хватает специалистов в строительной отрасли, сельском хозяйстве.
"Рекомендую руководителям образовательных организаций высшего образования проанализировать вопрос целесообразности интеграции систем высшего и среднего профессионального образования области в единую образовательную среду... Давайте проанализируем и соберемся по этому вопросу в январе. Предлагаю отработать механизм на примере Дальневосточного государственного аграрного университета и аграрного колледжа. Надо посмотреть, как можно интегрировать аграрный колледж в вуз, чтобы решить главную задачу - удовлетворить потребности в кадрах для сельского хозяйства", - цитирует Орлова правительство.
По словам губернатора, такая интеграция повысит качество образования и позволит оптимизировать образовательную инфраструктуру.
Ректор Дальневосточного аграрного университета Павел Тихончук на совещании сказал, что вуз уже заключил договор о сотрудничестве с аграрным колледжем.
"У нас уже есть центры в хозяйствах, на базе их будут проходить практику и студенты аграрного колледжа", - сказал Тихончук.