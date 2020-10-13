https://ria.ru/20201013/priamure-1579514908.html

Орлов предложил объединить системы высшего и среднего профобразования

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:42

2020-10-13T08:42

2020-10-13T09:26

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василий орлов

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> предложил интегрировать систему высшего и среднего образования региона в единую среду для подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям, сообщает правительство Приамурья.Орлов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по подготовке кадров. Как отмечают власти, сейчас в области не хватает специалистов в строительной отрасли, сельском хозяйстве.По словам губернатора, такая интеграция повысит качество образования и позволит оптимизировать образовательную инфраструктуру.Ректор Дальневосточного аграрного университета Павел Тихончук на совещании сказал, что вуз уже заключил договор о сотрудничестве с аграрным колледжем."У нас уже есть центры в хозяйствах, на базе их будут проходить практику и студенты аграрного колледжа", - сказал Тихончук.

https://ria.ru/20201002/poselki-1578089109.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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