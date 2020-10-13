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Лавров поздравил главу продовольственной программы ООН с премией мира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил исполнительному директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли поздравительное... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T20:16
2020-10-13T20:16
дэвид бизли
россия
всемирная продовольственная программа оон
нобелевская премия
сергей лавров
нобелевская премия мира
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> направил исполнительному директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_devid-bizli/" target="_blank" data-auto="true">Дэвиду Бизли</a> поздравительное послание в связи с присуждением программе Нобелевской премии мира, говорится в сообщении МИД РФ.Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год, заявил ранее Нобелевский комитет, отметив, что награда присуждена за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".В МИД РФ отметили, что отношения между Российской Федерацией и ВПП динамично развиваются с начала 2000-х годов. "Увеличиваются объемы нашего сотрудничества, расширяется его география, меняется и качество. На сегодняшний день ВПП является основным многосторонним каналом, через который Россия оказывает продовольственную помощь нуждающемуся населению других стран. С 2003 г. по 2020 г. общая сумма российских добровольных взносов в фонд ВПП превысила 450 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Россия также сотрудничает с ВПП при реализации проектов "на стыке" гумпомощи и развития, в том числе в области школьного питания. Такие проекты запущены в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистане</a>, а с 2020 года - на <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубе</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a>. Всего в 2010-2023 гг. на эти цели предусмотрено выделение 95,1 миллиона долларов, напомнили в МИД РФ. Кроме того, в январе 2020 года запущен проект по оказанию продовольственной помощи <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> с финансированием в 20 миллионов долларов. Россия также передала программе в качестве добровольного взноса 355 грузовиков "КАМАЗ"."Настроены на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с программой", - подчеркнули в МИД РФ.
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дэвид бизли, россия, всемирная продовольственная программа оон, нобелевская премия, сергей лавров, нобелевская премия мира, оон, в мире

Лавров поздравил главу продовольственной программы ООН с премией мира

20:16 13.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил исполнительному директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли поздравительное послание в связи с присуждением программе Нобелевской премии мира, говорится в сообщении МИД РФ.
Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год, заявил ранее Нобелевский комитет, отметив, что награда присуждена за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:24
Меркель рада присуждению Нобелевской премии мира ВПП ООН
В МИД РФ отметили, что отношения между Российской Федерацией и ВПП динамично развиваются с начала 2000-х годов. "Увеличиваются объемы нашего сотрудничества, расширяется его география, меняется и качество. На сегодняшний день ВПП является основным многосторонним каналом, через который Россия оказывает продовольственную помощь нуждающемуся населению других стран. С 2003 г. по 2020 г. общая сумма российских добровольных взносов в фонд ВПП превысила 450 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Россия также сотрудничает с ВПП при реализации проектов "на стыке" гумпомощи и развития, в том числе в области школьного питания. Такие проекты запущены в Армении, Киргизии, Таджикистане, а с 2020 года - на Кубе и в Никарагуа. Всего в 2010-2023 гг. на эти цели предусмотрено выделение 95,1 миллиона долларов, напомнили в МИД РФ. Кроме того, в январе 2020 года запущен проект по оказанию продовольственной помощи Сирии с финансированием в 20 миллионов долларов. Россия также передала программе в качестве добровольного взноса 355 грузовиков "КАМАЗ".
"Настроены на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с программой", - подчеркнули в МИД РФ.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 14:51
Гутерреш прокомментировал вручение Нобелевской премии мира
 
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Дэвид БизлиРоссияВсемирная продовольственная программа ООННобелевская премияСергей ЛавровНобелевская премия мираООНВ мире
 
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