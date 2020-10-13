Лавров поздравил главу продовольственной программы ООН с премией мира
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил исполнительному директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли поздравительное послание в связи с присуждением программе Нобелевской премии мира, говорится в сообщении МИД РФ.
Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год, заявил ранее Нобелевский комитет, отметив, что награда присуждена за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
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В МИД РФ отметили, что отношения между Российской Федерацией и ВПП динамично развиваются с начала 2000-х годов. "Увеличиваются объемы нашего сотрудничества, расширяется его география, меняется и качество. На сегодняшний день ВПП является основным многосторонним каналом, через который Россия оказывает продовольственную помощь нуждающемуся населению других стран. С 2003 г. по 2020 г. общая сумма российских добровольных взносов в фонд ВПП превысила 450 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Россия также сотрудничает с ВПП при реализации проектов "на стыке" гумпомощи и развития, в том числе в области школьного питания. Такие проекты запущены в Армении, Киргизии, Таджикистане, а с 2020 года - на Кубе и в Никарагуа. Всего в 2010-2023 гг. на эти цели предусмотрено выделение 95,1 миллиона долларов, напомнили в МИД РФ. Кроме того, в январе 2020 года запущен проект по оказанию продовольственной помощи Сирии с финансированием в 20 миллионов долларов. Россия также передала программе в качестве добровольного взноса 355 грузовиков "КАМАЗ".
"Настроены на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с программой", - подчеркнули в МИД РФ.
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