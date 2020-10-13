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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201013/posyagatelstvo-1579631904.html
Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию страны
Следственный комитет Армении обвинил власти Азербайджана в посягательстве на территорию страны и "развязывании агрессивной воны", заявив, что возбудил в связи с РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:09
2020-10-13T18:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обвинил власти <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в посягательстве на территорию страны и "развязывании агрессивной воны", заявив, что возбудил в связи с этим уголовные дела.По версии следствия, ВС Азербайджана выбрало гражданское население десяти мирных населенных пунктов Армении в качестве мишени для систематизированных атак. Из-за этих действий были убиты четыре человека, двое получили ранения. Из-за атак с применением минометно-ракетно-артиллерийских орудий и беспилотников был нанесен серьезный ущерб частному и государственному имуществу, добавили в СК.Кроме того, в ведомстве заявили, что "29 сентября в воздушном пространстве республики был сбит самолет <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>, принадлежащий министерству обороны Армении, в результате чего погиб пилот, майор Валерий Данелин".Председатель ведомства создал следственную группу, добавили на сайте.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
Простите что???? Они что совсем с ума посходили?
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У нас есть точная информация о том, что премьер-министр Армении Пашинян в настоящее время переживает психологическое потрясение Он принимает неадекватные решения правительство армении по ходу не адекватно
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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60
Дом в Степанакерте, разрушенный упавшей ракетой
Житель Степанакерта показал корреспонденту РИА Новости ракету, свалившуюся во двор его дома. Ракета не взорвалась.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию страны

18:09 13.10.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЗдание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов
Здание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении обвинил власти Азербайджана в посягательстве на территорию страны и "развязывании агрессивной воны", заявив, что возбудил в связи с этим уголовные дела.

"Военно-политическое руководство Азербайджана, под общим командованием верховного главнокомандующего вооруженных сил, президента Ильхама Алиева, министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова и других высокопоставленных военных, грубо нарушая требования многочисленных норм международного гуманитарного и обычного права… посягнули на территориальную целостность Республики Армения, развязав агрессивную войну и осуществив акт агрессии", - сообщили в ведомстве, отметив, что в связи с этими действиями СК возбудил уголовные дела.

По версии следствия, ВС Азербайджана выбрало гражданское население десяти мирных населенных пунктов Армении в качестве мишени для систематизированных атак. Из-за этих действий были убиты четыре человека, двое получили ранения. Из-за атак с применением минометно-ракетно-артиллерийских орудий и беспилотников был нанесен серьезный ущерб частному и государственному имуществу, добавили в СК.
Кроме того, в ведомстве заявили, что "29 сентября в воздушном пространстве республики был сбит самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Армении, в результате чего погиб пилот, майор Валерий Данелин".
Последствия обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Все время куда-то бежим". Карабахский конфликт — с двух сторон
Председатель ведомства создал следственную группу, добавили на сайте.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон
 
Обсудить24
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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