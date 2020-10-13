Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию страны
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЗдание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении обвинил власти Азербайджана в посягательстве на территорию страны и "развязывании агрессивной воны", заявив, что возбудил в связи с этим уголовные дела.
"Военно-политическое руководство Азербайджана, под общим командованием верховного главнокомандующего вооруженных сил, президента Ильхама Алиева, министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова и других высокопоставленных военных, грубо нарушая требования многочисленных норм международного гуманитарного и обычного права… посягнули на территориальную целостность Республики Армения, развязав агрессивную войну и осуществив акт агрессии", - сообщили в ведомстве, отметив, что в связи с этими действиями СК возбудил уголовные дела.
По версии следствия, ВС Азербайджана выбрало гражданское население десяти мирных населенных пунктов Армении в качестве мишени для систематизированных атак. Из-за этих действий были убиты четыре человека, двое получили ранения. Из-за атак с применением минометно-ракетно-артиллерийских орудий и беспилотников был нанесен серьезный ущерб частному и государственному имуществу, добавили в СК.
Кроме того, в ведомстве заявили, что "29 сентября в воздушном пространстве республики был сбит самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Армении, в результате чего погиб пилот, майор Валерий Данелин".
Председатель ведомства создал следственную группу, добавили на сайте.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.