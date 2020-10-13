https://ria.ru/20201013/posyagatelstvo-1579631904.html

Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию страны

Следственный комитет Армении обвинил власти Азербайджана в посягательстве на территорию страны и "развязывании агрессивной воны", заявив, что возбудил в связи с РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:09

2020-10-13T18:09

2020-10-13T18:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обвинил власти <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в посягательстве на территорию страны и "развязывании агрессивной воны", заявив, что возбудил в связи с этим уголовные дела.По версии следствия, ВС Азербайджана выбрало гражданское население десяти мирных населенных пунктов Армении в качестве мишени для систематизированных атак. Из-за этих действий были убиты четыре человека, двое получили ранения. Из-за атак с применением минометно-ракетно-артиллерийских орудий и беспилотников был нанесен серьезный ущерб частному и государственному имуществу, добавили в СК.Кроме того, в ведомстве заявили, что "29 сентября в воздушном пространстве республики был сбит самолет <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>, принадлежащий министерству обороны Армении, в результате чего погиб пилот, майор Валерий Данелин".Председатель ведомства создал следственную группу, добавили на сайте.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html

Maryam M Простите что???? Они что совсем с ума посходили? 18

Tatyana Miloserdova У нас есть точная информация о том, что премьер-министр Армении Пашинян в настоящее время переживает психологическое потрясение Он принимает неадекватные решения правительство армении по ходу не адекватно 17

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Дом в Степанакерте, разрушенный упавшей ракетой Житель Степанакерта показал корреспонденту РИА Новости ракету, свалившуюся во двор его дома. Ракета не взорвалась. 2020-10-13T18:09 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире