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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201013/polk-1579546736.html
Житель Читы пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
В Чите будут судить преподавателя политехнического колледжа, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию одного из приспешников Третьего рейха... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:53
2020-10-13T15:38
75 лет великой победы
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский краевой суд
ульяновск
пермь
чита
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_CHita/" target="_blank">Чите</a> будут судить преподавателя политехнического колледжа, разместившего на сайте <a href="https://ria.ru/event_Bessmertnyjj_polk/" target="_blank">"Бессмертного полка"</a> фотографию одного из приспешников Третьего рейха атамана Петра Краснова, сообщила РИА Новости официальный представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.По версии следствия, 32-летний Евгений Ахмылов в начале мая загрузил на портал "Бессмертного полка" изображение начальника главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Краснова.Ахмылов уже признал вину, отметив, что его целью было "насолить" организаторам акции, поскольку он не считает их патриотами. По мнению подсудимого, они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны. Уголовное дело рассмотрят в особом порядке, добавила собеседница агентства. В этом году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Среди фотографий ветеранов, опубликованных на сайте, обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, <a href="http://ria.ru/person_Genrikh_Gimmler/" target="_blank">Гиммлера</a>, Власова и других. По крайней мере один из этих снимков показали в прямом эфире на портале акции — руководителя гестапо Генриха Мюллера с подписью "Геннадий Михайловский".Как выяснило следствие, фото загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК</a> считают, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом российских граждан — жителей Перми, <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank">Самары</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank">Казани</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank">Ульяновска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank">Волгограда</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank">Тулы</a> и некоторых других городов — возбудили уголовные дела.По двум из них уже вынесли приговоры: Даниил Симанов из Перми получил 200 часов обязательных работ, а Вячеслав Круглов из Ульяновска — штраф в 120 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200901/prigovor-1576574122.html
https://ria.ru/20200808/1575517840.html
Киселёв просто облажался с Красновым, а этот - сознательно гадил. Наверное, приспешник навоняльного.
76
Набираем в интернете "Киселёв, памятник Краснову" и наслаждаемся что федеральные СМИ нам предлагают. Кто-то завёл дело на Киселёва? Ну конечно же нет, двойные стандарты они такие.
73
26
ульяновск
пермь
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский краевой суд, ульяновск, пермь, чита, происшествия

Житель Читы пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

11:53 13.10.2020 (обновлено: 15:38 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОЯРСК, 13 окт — РИА Новости. В Чите будут судить преподавателя политехнического колледжа, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию одного из приспешников Третьего рейха атамана Петра Краснова, сообщила РИА Новости официальный представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.
По версии следствия, 32-летний Евгений Ахмылов в начале мая загрузил на портал "Бессмертного полка" изображение начальника главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии Краснова.
Ахмылов уже признал вину, отметив, что его целью было "насолить" организаторам акции, поскольку он не считает их патриотами. По мнению подсудимого, они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны.
Уголовное дело рассмотрят в особом порядке, добавила собеседница агентства.
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 13:2975 лет Великой Победы
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"
В этом году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Среди фотографий ветеранов, опубликованных на сайте, обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, Гиммлера, Власова и других. По крайней мере один из этих снимков показали в прямом эфире на портале акции — руководителя гестапо Генриха Мюллера с подписью "Геннадий Михайловский".
Как выяснило следствие, фото загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. В СК считают, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом российских граждан — жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и некоторых других городов — возбудили уголовные дела.
По двум из них уже вынесли приговоры: Даниил Симанов из Перми получил 200 часов обязательных работ, а Вячеслав Круглов из Ульяновска — штраф в 120 тысяч рублей.
Житель Воронежа подозревается в реабилитации нацизма. Съемка СК РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 08:07
СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
 
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75 лет Великой ПобедыСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский краевой судУльяновскПермьЧитаПроисшествия
 
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