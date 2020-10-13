https://ria.ru/20201013/polk-1579546736.html

Житель Читы пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

В Чите будут судить преподавателя политехнического колледжа, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию одного из приспешников Третьего рейха... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:53

2020-10-13T11:53

2020-10-13T15:38

75 лет великой победы

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский краевой суд

ульяновск

пермь

чита

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_CHita/" target="_blank">Чите</a> будут судить преподавателя политехнического колледжа, разместившего на сайте <a href="https://ria.ru/event_Bessmertnyjj_polk/" target="_blank">"Бессмертного полка"</a> фотографию одного из приспешников Третьего рейха атамана Петра Краснова, сообщила РИА Новости официальный представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.По версии следствия, 32-летний Евгений Ахмылов в начале мая загрузил на портал "Бессмертного полка" изображение начальника главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Краснова.Ахмылов уже признал вину, отметив, что его целью было "насолить" организаторам акции, поскольку он не считает их патриотами. По мнению подсудимого, они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны. Уголовное дело рассмотрят в особом порядке, добавила собеседница агентства. В этом году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Среди фотографий ветеранов, опубликованных на сайте, обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, <a href="http://ria.ru/person_Genrikh_Gimmler/" target="_blank">Гиммлера</a>, Власова и других. По крайней мере один из этих снимков показали в прямом эфире на портале акции — руководителя гестапо Генриха Мюллера с подписью "Геннадий Михайловский".Как выяснило следствие, фото загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК</a> считают, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом российских граждан — жителей Перми, <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank">Самары</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank">Казани</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank">Ульяновска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank">Волгограда</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank">Тулы</a> и некоторых других городов — возбудили уголовные дела.По двум из них уже вынесли приговоры: Даниил Симанов из Перми получил 200 часов обязательных работ, а Вячеслав Круглов из Ульяновска — штраф в 120 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200901/prigovor-1576574122.html

https://ria.ru/20200808/1575517840.html

Вася Рабинович Киселёв просто облажался с Красновым, а этот - сознательно гадил. Наверное, приспешник навоняльного. 76

Пётр Наумов Набираем в интернете "Киселёв, памятник Краснову" и наслаждаемся что федеральные СМИ нам предлагают. Кто-то завёл дело на Киселёва? Ну конечно же нет, двойные стандарты они такие. 73

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пермь

чита

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), забайкальский краевой суд, ульяновск, пермь, чита, происшествия