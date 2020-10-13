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Ученые спрогнозировали глобальное похолодание в следующем году
Следующий год может быть холоднее, чем 2020, считает член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:33
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земля - риа наука
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Следующий год может быть холоднее, чем 2020, считает член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Игорь Мохов.Он также отметил, что в годы, подобные 2020, происходит большее количество экстремальных погодных событий по сравнению с годами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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земля - риа наука, российская академия наук

Ученые спрогнозировали глобальное похолодание в следующем году

14:33 13.10.2020 (обновлено: 15:31 13.10.2020)
 
© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / dynamicfoto
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следующий год может быть холоднее, чем 2020, считает член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов.
"Этот год начался в фазе Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат - ред.). А заканчивается в фазе Ла Нинья (более холодный аналог Эль Ниньо - ред.). Следующий год, можно ожидать, что он будет холоднее, чем этот", - сказал Мохов на заседании президиума РАН во вторник.
Он также отметил, что в годы, подобные 2020, происходит большее количество экстремальных погодных событий по сравнению с годами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах.
 
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Земля - РИА НаукаРоссийская академия наук
 
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