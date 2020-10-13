https://ria.ru/20201013/pokholodanie-1579582802.html
Ученые спрогнозировали глобальное похолодание в следующем году
Следующий год может быть холоднее, чем 2020, считает член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:33
2020-10-13T14:33
2020-10-13T15:31
земля - риа наука
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Следующий год может быть холоднее, чем 2020, считает член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Игорь Мохов.Он также отметил, что в годы, подобные 2020, происходит большее количество экстремальных погодных событий по сравнению с годами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля - риа наука, российская академия наук