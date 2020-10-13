Ученые спрогнозировали глобальное похолодание в следующем году

"Этот год начался в фазе Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат - ред.). А заканчивается в фазе Ла Нинья (более холодный аналог Эль Ниньо - ред.). Следующий год, можно ожидать, что он будет холоднее, чем этот", - сказал Мохов на заседании президиума РАН во вторник.