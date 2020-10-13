https://ria.ru/20201013/podrostok-1579645828.html

В Петербурге суд арестовал подростка, пытавшегося убить свою мать

Невский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему подростку 2005 года рождения, обвиняемому в попытке убийства своей... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:34

2020-10-13T19:34

2020-10-13T19:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Невский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему подростку 2005 года рождения, обвиняемому в попытке убийства своей матери, сообщили в объединённой пресс-службе судов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>.Ранее сообщалось, что следствие возбудило дело по статье покушение на убийство в отношении несовершеннолетнего подростка 2005 года рождения, который напал и ножом исполосовал свою мать, по информации ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Санкт-Петербургу.По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября 2020 года в квартире одного из домов по Искровскому проспекту нанёс своей матери множественные удары в область головы и туловища. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в одну из больниц города, где ей оказывается медицинская помощь.По данным местных СМИ, удары были нанесены острым предметом типа мачете.Задержанному подростку предъявлено обвинение, вину он не признает, добавили в пресс-службе судов города.

https://ria.ru/20200818/1575946601.html

https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия