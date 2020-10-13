В Петербурге суд арестовал подростка, пытавшегося убить свою мать
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Невский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему подростку 2005 года рождения, обвиняемому в попытке убийства своей матери, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Задержанному несовершеннолетнему суд определил заключение под стражу по 09.12.2020", - сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
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Ранее сообщалось, что следствие возбудило дело по статье покушение на убийство в отношении несовершеннолетнего подростка 2005 года рождения, который напал и ножом исполосовал свою мать, по информации ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября 2020 года в квартире одного из домов по Искровскому проспекту нанёс своей матери множественные удары в область головы и туловища. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в одну из больниц города, где ей оказывается медицинская помощь.
По данным местных СМИ, удары были нанесены острым предметом типа мачете.
Задержанному подростку предъявлено обвинение, вину он не признает, добавили в пресс-службе судов города.
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