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Город инков Мачу-Пикчу открыли для японца, который ждал этого с марта
Мачу-Пикчу открыли специально для японского туриста, который ждал возможности увидеть древний город инков семь месяцев, сообщает газета El Comercio со ссылкой... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:41
2020-10-13T18:41
2020-10-13T19:12
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт – РИА Новости.</strong> Мачу-Пикчу открыли специально для японского туриста, который ждал возможности увидеть древний город инков семь месяцев, сообщает газета El Comercio со ссылкой на министра культуры Перу Алехандро Нейру."Он приехал в Перу в марте с давней мечтой попасть в город и посетил его только через семь месяцев, перед тем, как покинуть страну", — приводит издание слова чиновника.У японца был входной билет на март, он планировал провести в Перу всего три дня, но из-за пандемии коронавируса вход в Мачу-Пикчу был закрыт, а затем — и приостановлены международные перелеты.Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, она была основана племенем инков незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена завоевателями.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, юнеско, перу, япония
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт – РИА Новости. Мачу-Пикчу открыли специально для японского туриста, который ждал возможности увидеть древний город инков семь месяцев, сообщает газета El Comercio со ссылкой на министра культуры Перу Алехандро Нейру.
"Он приехал в Перу в марте с давней мечтой попасть в город и посетил его только через семь месяцев, перед тем, как покинуть страну", — приводит издание слова чиновника.
У японца был входной билет на март, он планировал провести в Перу всего три дня, но из-за пандемии коронавируса вход в Мачу-Пикчу был закрыт, а затем — и приостановлены международные перелеты.
Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, она была основана племенем инков незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена завоевателями.