https://ria.ru/20201013/peru-1579528794.html
Власти Перу планируют открыть для туристов город инков Мачу-Пикчу
Древний город инков Мачу-Пикчу и гигантские геоглифы Наски в Перу будут снова доступны для туристов в ноябре, сообщило радио RPP со ссылкой на перуанского... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:13
2020-10-13T11:13
2020-10-13T14:28
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт – РИА Новости.</strong> Древний город инков Мачу-Пикчу и гигантские геоглифы Наски в Перу будут снова доступны для туристов в ноябре, сообщило радио RPP со ссылкой на перуанского министра культуры Алехандро Нейру.Изображения плато Наска можно будет увидеть с самолета с 10 ноября. Полет над геоглифами, величина которых достигает сотни метров, — один из самых популярных туров в Перу.Кроме того, подготовлены необходимые протоколы для открытия Мачу-Пикчу.Из-за коронавируса он будет работать только на 30 процентов от своих возможностей. В день город в горах смогут посещать лишь 675 туристов в составе групп из максимум восьми человек в сопровождении гида. При этом должна соблюдаться дистанция в полтора метра.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, перу
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт – РИА Новости. Древний город инков Мачу-Пикчу и гигантские геоглифы Наски в Перу будут снова доступны для туристов в ноябре, сообщило радио RPP со ссылкой на перуанского министра культуры Алехандро Нейру.
Изображения плато Наска можно будет увидеть с самолета с 10 ноября. Полет над геоглифами, величина которых достигает сотни метров, — один из самых популярных туров в Перу.
Кроме того, подготовлены необходимые протоколы для открытия Мачу-Пикчу.
Из-за коронавируса он будет работать только на 30 процентов от своих возможностей. В день город в горах смогут посещать лишь 675 туристов в составе групп из максимум восьми человек в сопровождении гида. При этом должна соблюдаться дистанция в полтора метра.