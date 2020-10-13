https://ria.ru/20201013/obuchenie-1579559397.html

Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение

Минпросвещения не планирует введение постоянного дистанционного обучения, сообщения о голосовании по этой теме — провокация, заявили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:53

2020-10-13T12:53

2020-10-13T13:37

социальный навигатор

сн_образование

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Минпросвещения</a> не планирует введение постоянного дистанционного обучения, сообщения о голосовании по этой теме — провокация, заявили в пресс-службе ведомства."Так, в частности в последние дни, увеличились перепосты сообщений о якобы каких-то голосованиях по теме дистанционного обучения на постоянной основе, также встречались сообщения, призывающие к некоему голосованию против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов... Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подобные попытки с распространением заведомо ложной информации были зафиксированы и ранее, под конец прошлого учебного года.

https://ria.ru/20201005/obuchenie-1578262526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), в мире