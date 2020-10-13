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Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение
Минпросвещения не планирует введение постоянного дистанционного обучения, сообщения о голосовании по этой теме — провокация, заявили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:53
2020-10-13T13:37
социальный навигатор
сн_образование
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Минпросвещения</a> не планирует введение постоянного дистанционного обучения, сообщения о голосовании по этой теме — провокация, заявили в пресс-службе ведомства."Так, в частности в последние дни, увеличились перепосты сообщений о якобы каких-то голосованиях по теме дистанционного обучения на постоянной основе, также встречались сообщения, призывающие к некоему голосованию против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов... Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подобные попытки с распространением заведомо ложной информации были зафиксированы и ранее, под конец прошлого учебного года.
https://ria.ru/20201005/obuchenie-1578262526.html
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), в мире

Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение

12:53 13.10.2020 (обновлено: 13:37 13.10.2020)
 
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минпросвещения не планирует введение постоянного дистанционного обучения, сообщения о голосовании по этой теме — провокация, заявили в пресс-службе ведомства.
"Так, в частности в последние дни, увеличились перепосты сообщений о якобы каких-то голосованиях по теме дистанционного обучения на постоянной основе, также встречались сообщения, призывающие к некоему голосованию против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов... Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подобные попытки с распространением заведомо ложной информации были зафиксированы и ранее, под конец прошлого учебного года.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 16:40
Путин назвал разговоры о переходе на дистанционное обучение несерьезными
 
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