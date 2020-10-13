https://ria.ru/20201013/obrazovanie-1579668960.html

Нижегородцы бесплатно получат IT-образование по цифровому сертификату

Жители Нижегородской области смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики благодаря персональным цифровым сертификатам, РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:21

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2020-10-13T22:21

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики благодаря персональным цифровым сертификатам, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться за счет средств федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у жителей компетенций цифровой экономики.Он объяснил, что участвовать в проекте могут все совершеннолетние жители области, не находящиеся на пенсии, уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. "Нужно иметь постоянную или временную прописку в регионе. Для того, чтобы воспользоваться цифровым сертификатом, не обязательно иметь какие-либо профильные навыки. Обучение рассчитано на разные уровни подготовки: от начального до продвинутого", - рассказал <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитин</a>.Губернатор пригласил нижегородцев принять участие в проекте. Прием заявок стартует 15 октября на сайте цифровойсертификат.рф. Для получения цифрового сертификата необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить заявку, приложить к ней необходимые документы (паспорт, диплом), пройти онлайн-диагностику, выбрать образовательную программу и дождаться ответа в личном кабинете."Бесплатное обучение можно будет пройти по самым востребованным направлениям цифровой экономики: программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии, разработка игр и мобильных приложений, цифровой дизайн и многое другое. Обучение будет проходить в дистанционном формате", - отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.По окончании обучения выдается официальный документ о повышении квалификации.

https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html

https://realty.ria.ru/20200727/1574988838.html

https://ria.ru/20200909/razvitie-1576976439.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижегородская область, общество