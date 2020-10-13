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Нижегородская область
https://ria.ru/20201013/obrazovanie-1579668960.html
Нижегородцы бесплатно получат IT-образование по цифровому сертификату
Жители Нижегородской области смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики благодаря персональным цифровым сертификатам, РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:21
2020-10-13T22:21
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики благодаря персональным цифровым сертификатам, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться за счет средств федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у жителей компетенций цифровой экономики.Он объяснил, что участвовать в проекте могут все совершеннолетние жители области, не находящиеся на пенсии, уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. "Нужно иметь постоянную или временную прописку в регионе. Для того, чтобы воспользоваться цифровым сертификатом, не обязательно иметь какие-либо профильные навыки. Обучение рассчитано на разные уровни подготовки: от начального до продвинутого", - рассказал <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитин</a>.Губернатор пригласил нижегородцев принять участие в проекте. Прием заявок стартует 15 октября на сайте цифровойсертификат.рф. Для получения цифрового сертификата необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить заявку, приложить к ней необходимые документы (паспорт, диплом), пройти онлайн-диагностику, выбрать образовательную программу и дождаться ответа в личном кабинете."Бесплатное обучение можно будет пройти по самым востребованным направлениям цифровой экономики: программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии, разработка игр и мобильных приложений, цифровой дизайн и многое другое. Обучение будет проходить в дистанционном формате", - отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.По окончании обучения выдается официальный документ о повышении квалификации.
https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html
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россия, глеб никитин, нижегородская область, общество

Нижегородцы бесплатно получат IT-образование по цифровому сертификату

22:21 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Жители Нижегородской области смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики благодаря персональным цифровым сертификатам, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться за счет средств федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у жителей компетенций цифровой экономики.
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"Цифровые технологии развиваются стремительно, IT-профессии становятся все более популярными. Поэтому наш регион подал заявку в программу цифровых сертификатов и успешно прошел отбор. Нижегородцы смогут бесплатно освоить компетенции цифровой экономики в рамках дополнительного образования", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Он объяснил, что участвовать в проекте могут все совершеннолетние жители области, не находящиеся на пенсии, уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. "Нужно иметь постоянную или временную прописку в регионе. Для того, чтобы воспользоваться цифровым сертификатом, не обязательно иметь какие-либо профильные навыки. Обучение рассчитано на разные уровни подготовки: от начального до продвинутого", - рассказал Никитин.
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Губернатор пригласил нижегородцев принять участие в проекте. Прием заявок стартует 15 октября на сайте цифровойсертификат.рф. Для получения цифрового сертификата необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить заявку, приложить к ней необходимые документы (паспорт, диплом), пройти онлайн-диагностику, выбрать образовательную программу и дождаться ответа в личном кабинете.
"Бесплатное обучение можно будет пройти по самым востребованным направлениям цифровой экономики: программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии, разработка игр и мобильных приложений, цифровой дизайн и многое другое. Обучение будет проходить в дистанционном формате", - отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.
По окончании обучения выдается официальный документ о повышении квалификации.
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