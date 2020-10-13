https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579621295.html

Лавров заявил, что ЕС ведет себя неприемлемо в инциденте с Навальным

Евросоюз ведет себя неприемлемо в инциденте с Алексеем Навальным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:28

2020-10-13T17:28

2020-10-13T17:42

госпитализация алексея навального

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ведет себя неприемлемо в инциденте с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> сообщил, что страны Евросоюза единогласно одобрили предложение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> о введении санкций по Навальному, их официальным оформлением займутся техслужбы <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совета ЕС</a>."Посмотрите, как сейчас проходило заседание Совета ЕС по внешней политике и какие нравоучительные сентенции звучали, заявления о том, что Россия не смогла воспользоваться возможностью, шансом объяснить, что случилось с Навальным... Я не буду подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведет себя в связи с тем же инцидентом с Навальным", - сказал Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам главы МИД РФ, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> хочет понимать, можно ли хотя бы какой-нибудь бизнес вести с Евросоюзом в нынешних условиях.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579548348.html

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579518011.html

Ольга Занкова достало уже... из каждого утюга и каждую минуту об этом бьюти-блогере...Живой? Пора забыть о нем 17

Лев Вирин ЕС достал 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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